Gebze ulaşımında konfor artıyor

Gebze’de kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım için hayata geçirilen GTÜ Kavşağı ve Eskihisar Köprülü Kavşak projelerinde incelemelerde bulunan Başkan Büyükakın, “Ulaşımda akıcılığı artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Gebze ulaşımında konfor artıyor

25 Ekim 2025 Cumartesi 09:38

 BÜYÜKAKIN İNCELEMELER YAPTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Gebze’de trafiğin en yoğun olduğu noktalarda devam eden projeleri yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, teknik personelden son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükakın’a incelemeleri sırasında, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve teknik personel eşlik etti.

 

ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Gebze’de hayata geçirilen çalışmalarla ulaşımda akıcılığın ve konforun artacağını ifade eden Başkan Büyükakın, “Vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak projelerimizin yapım çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Hem Gebze Teknik Üniversitesi Kavşağı hem de Eskihisar Köprülü Kavşağı ile trafik akışı daha güvenli, daha hızlı ve daha konforlu hale gelecek. Ulaşımda akıcılığı artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

(Emre KAHRAMAN)

