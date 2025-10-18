GÜNDEM:
İKTAV Kütüphanesi Ziyareti: Ali Taşdemir ve Mürsel Ay, Harşit Savunmasına Işık Tutan Eseri İnceledi

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kurtuluş Savaşı’nın 100. yılı dolayısıyla Gazeteci-Yazar İsmail Kahraman’ın çalışması, Harşit Savunması’nı ve Giresun’un stratejik rolünü gün yüzüne çıkarıyor

İKTAV Kütüphanesi Ziyareti: Ali Taşdemir ve Mürsel Ay, Harşit Savunmasına Işık Tutan Eseri İnceledi

18 Ekim 2025 Cumartesi 19:03

Kocaeli bölgesinin ilk ve tek özel İKTAV Araştırma Merkezi Vakfı (www.iktav.com) kütüphanesini ziyaret eden Ali Taşdemir ve Tuzla’dan iş insanı Mürsel Ay’a, Harşit Savunması Vakfı Kültür Hizmeti Dergisi hediye edildi.

belgeselci ve araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman tarafından belgesel hâline getirilmiş Harşit Savunması belgeseli için: YouTube Playlisti

Gazeteci-Yazar İsmail Kahraman, Kurtuluş Savaşı’nın 100. yılı dolayısıyla kaleme aldığı çalışmasında, Doğu Karadeniz ve Giresun’un Harşit bölgesinde verilen destansı mücadeleyi tüm yönleriyle ele alıyor. Kitapta, bölgedeki direnişin Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesindeki en kritik savunmalardan biri olduğu vurgulanıyor.

Harşit: Geçilmeyen Cephe başlığıyla Kahraman, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Doğu Karadeniz’deki direnişi anlamadan Millî Mücadele’nin Afyon, Haymana ve Polatlı cephelerinin tam olarak kavranamayacağını belirtiyor. Harşit Vadisi’nde yaşanan kahramanlıkları arşiv belgeleri ve tanıklıklarla gün yüzüne çıkarıyor.


Kahraman, eserinde şu çarpıcı ifadeye yer veriyor

kitabında bölgedeki direnişin, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesindeki en kritik savunmalardan biri olduğunu vurguluyor.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Doğu Karadeniz’deki direnişi anlamadan, Millî Mücadele’nin Afyon, Haymana ve Polatlı cephelerinin tam olarak kavranamayacağını belirten Kahraman, Harşit Vadisi’nde yaşanan kahramanlıkları arşiv belgeleri ve tanıklıklarla gün yüzüne çıkarıyor.

Doğu Karadeniz, 1918’de düşmandan kurtulmuş, Mustafa Kemal Paşa ise 1919’da Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıkmıştı. Giresun uşakları, Topal Osman Ağa ve Hüseyin Avni Alparslan komutasında 16 ay boyunca Harşit Vadisi’ni savunarak düşmana geçit vermedi. Bir Çanakkale, bir de Harşit geçilememiştir.”

TARİH MERAKLILARI İÇİN EŞSİZ BİR KAYNAK
 
Eser, tarih severler, araştırmacılar ve Millî Mücadele dönemine ilgi duyanlar için önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor. Kahraman, çalışmasıyla sadece geçmişe ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda Giresun’un kahramanlık mirasını gelecek kuşaklara aktarıyor. Kaynak : https://giresungazete.com.tr/gazeteci-yazar-ismail.../
 

GİRESUN’UN MİLLÎ MÜCADELEDEKİ ROLÜ

Kahraman’ın çalışması, 42. ve 47. Giresun Gönüllü Alayları’nın kahramanlıklarını ve Harşit Vadisi’nde verilen mücadelenin stratejik önemini vurguluyor. Araştırma, Giresun’un Millî Mücadele tarihindeki yerini yeniden hatırlatarak, bölge halkının vatan savunmasındaki rolünü belgelerle ortaya koyuyor.
 
Harşit Savunması Vakfı’nın kuruluşuna öncülük eden Orman Genel Müdür Yardımcısı saygıdeğer Mustafa Özkaya’nın şahsında, tüm vakıf çalışanlarına Harşit Savunması belgeseli için: YouTube Playlisti  tadında Minnet ve takdirlerimizi sunuyoruz.
 

 

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali 10 Yaşında!
ANKARA – GEBZE GAZETESİ Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen ve Türk dünyasında...

