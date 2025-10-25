Kocaeli’de sahil temizliği Mavi Takım’dan sorulur

SAHİLLERDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre ve kıyı temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mavi Takım ekipleri tarafından İzmit sahil şeridinde temizlik yapıldı. Kıyıya vuran plastik, cam ve poşet gibi geri dönüştürülebilir atıklar toplanarak düzenli depolama sahası olan İZAYDAŞ’a gönderildi.

ÇEVRE DOSTU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEMİZLİK

Çevreye duyarlı, sessiz ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışıyla sahil bölgelerinde kapsamlı temizlik çalışmaları yürüten Mavi Takım ekipleri, Karamürsel-Ereğli Sahili, Başiskele Sahili, Sekapark Sahili ve Tütünçiftlik-60 Evler Sahil bandında aktif görev yapıyor. Büyükşehir Belediyesi, daha temiz ve yaşanabilir bir Kocaeli doğrultusunda her alanda çalışmalarını sürdürüyor.



(Emre KAHRAMAN)