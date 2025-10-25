banner1195
GENEL:
Mezarlıklar, Büyükşehir’le pırıl pırıl

Kocaeli’yi pek çok alanda geleceğe taşıyacak yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşların acılı günlerinde de yanında oluyor. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde verilen hizmetlerle vatandaşlara zor günlerinde her türlü kolaylığı sağlayan Büyükşehir ekipleri, sorumluluk alanında bulunan mezarlıkların bakım, onarım ve temizliğini de düzenli olarak yapıyor.

25 Ekim 2025 Cumartesi 11:11

 MEZARLIKLARDA YOĞUN ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, kent genelindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Yabani otların temizlenmesi ve çevre düzenlemeleriyle mezarlıkların daha düzenli bir görünüme kavuşması sağlanıyor. Büyükşehir ekipleri, vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri için mezarlıklarda genel bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yabani otlar temizleniyor, çevre düzenlemesi yapılıyor ve genel bakım işlemleri tamamlanıyor.

 

ŞEHİR MERKEZİ VE KIRSALDA YOĞUN ÇALIŞMA

Çalışmalar sadece şehir merkezindeki mezarlıklarla sınırlı kalmıyor, kırsal mahallelerdeki mezarlıklarda da aynı özenle sürdürülüyor. Böylece kent genelinde mezarlıkların her zaman bakımlı ve temiz kalması hedefleniyor. Yetkililer, düzenli olarak yapılan bakım ve temizlik çalışmalarının yıl boyunca belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti. Mezarlıkların hem daha bakımlı bir görünüme kavuşması hem de vatandaşların ziyaretlerini huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmesi için yoğun bir tempoda çalışan Büyükşehir ekipleri, Kocaelililerin takdirini kazanıyor.

(Emre KAHRAMAN)

