Kocaeli’nde Giresun Rüzgarı Esti: Vali Aktaş Güz Festivali’nde

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu (KOGİDEF) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kocaeli’nde Giresun Rüzgarı Güz Festivali'ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

20 Ekim 2025 Pazartesi 16:33

Festival alanında Vali Aktaş’ı KOGİDEF Başkanı Mehmet Elmas ve federasyon yönetimi karşıladı. Etkinliğe ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katıldı.

Ziyarette stantları gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Vali İlhami Aktaş, festivallerin kültürel mirasın korunmasında ve yeni nesillere aktarılmasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Bu tür organizasyonlar, şehirlerimiz arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştiriyor, kültürümüzü yaşatıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. dedi.

Karadeniz kültürünün coşkulu atmosferini Kocaeli’ye taşıyan festivalde kemençe ve horon gösterileri, yöresel halk oyunları, tanıtım stantları ve Giresun mutfağına özgü lezzetler vatandaşlarla buluştu.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

