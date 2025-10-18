Türk Dünyası Belgesel Film Festivali 10 Yaşında!

ANKARA – GEBZE GAZETESİ Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen ve Türk dünyasında belgesel sinemanın gelişimine öncülük eden Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, bu yıl 10. kez Ankara’da düzenleniyor.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin destekleriyle düzenlenen 10. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, bu yıl Ankara’da gerçekleştiriliyor.

Festivalin 10. yılı özel olarak belgeselci, araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman tarafından belgesel hâline getirildi. İzlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=HQAX2Zl77Ak

Festivale TÜRKSOY, TİKA, YTB gibi kurumların yanı sıra üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve medya üst çatı kuruluşları da proje ortağı olarak katkı sağlıyor.

Festival kapsamında finalist filmler, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi ve Ankara Kent Konseyi salonlarında sinemaseverlerle buluşacak.

Gala ve Ödül Töreni, 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 19.00’da Ankara Kent Konseyi’nde yapılacak.

Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Moğolistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve özerk Türk cumhuriyetlerinden finalist filmler arasından yılın en iyi belgeselleri seçilerek ödüller sahiplerini bulacak.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, festivalin ulaştığı noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

On yıllık emeğimizin meyvelerini vermeye başladığını görmekten mutluluk duyuyoruz.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum.

‘Türk Dünyası Kültür Köprüsü’ sloganımızla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Festivalin onur konukları arasında Türk Dünyası Sinemacılar Birlik Başkanları da yer alıyor.

Alanında on yıldır aralıksız olarak düzenlenen festival, Türk dünyasında belgesel sinemanın gelişimine öncülük eden tek etkinlik olma özelliğini sürdürüyor.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek