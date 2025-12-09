Apartman boşluğundaki gürültü taksiciyi 26 bıçak darbesiyle ölüme götürmüş

Olay, 21 Ocak tarihinde Arızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatan Emre Bayram'ı (44) gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekipleri, çeşitli yerlerinden bıçaklanan Bayram'ı ilk müdahaleyi yaptı ancak kurtaramadı. Yapılan araştırmalarda ölen Emre Bayram'ın taksici olduğu belirlendi. Bayram'ın 41 T 0534 plakalı ticari taksisi ise olay yerinin 600 metre ilerisinde bulundu.

Olaya ilişkin çalışma başlatan ekipler, Bayram'ın komşusu Murat G.'yi (50) gözaltına aldı. İfadesi alınan komşu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maktulün göğüs ve boynun olmak üzere 26 bıçak yarası olduğu raporda yer aldı.

"Olay günü apartmanın içinden çok şiddetli gürültü geldi"

"Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan sanığın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Murat G., maktulün eşi, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Olay gününü anlatan sanık Murat G., "Maktul benim komşumdu, ben alt dubleksteydim, o da en üst dubleksteydi, aramızda bir husumet yoktu, aksine aramız çok iyiydi. Olay günü apartmanın içinden çok şiddetli gürültü geldi. Devamında bir kez daha tekrarlandı. Yeğenim uyandı ve korktu, biz de korktuk. Ne olduğunu anlamak için kapıya yöneldim, karşı komşum kapıdan yukarıya doğru bağırıyordu, 'İşe gideceğiz, terbiyesizlik yapmayın' dedi. Apartman içinde sineklikler, parçalar, karton kutuların hepsi zemindeydi. Kim atıyor diye baktım sonra maktulün eşi Tuğçe'yi gördüm. 'Tuğçe çocuk uyuyor, ne oluyor. Emre beni arasa, ben onları aşağıya indirirdim' dedim ve eve girdim" dedi.

"Emre benim; eşine 'hayırdır lan' diyerek el hareketi yaptığımı söyleyerek benimle tartışmaya başladı"

Bir süre sonra maktulü aradığını söyleyen Murat G., "Emre'ye yaşananları anlattım, o ise üst perdeden konuştu. Benim; eşine 'hayırdır lan' diyerek el hareketi yaptığımı söyleyerek benimle tartışmaya başladı. Ben alttan alıyordum. Karşı komşum Emine'yi bize davet ederek durumları konuştuk. Bir süre sonra kapının zili çaldı, kapıyı açtığımda Emre, 'Gelsene, konuşalım' dedi. Dışarıya çıktık, araca çağırdı, bindim. Olay yerinde indik, bana canavarca bağırmaya başladı, yumruk atmaya ve kafa atmaya çalışıyor, 'Seni oraya sokmam, ateş ederim' şeklinde sözler söylüyordu" diye konuştu.

"Bu mahkemede bir tane fail var, o da Tuğçe'dir"

Tahrik edildiğini söyleyen sanık Murat G., "Emre beni hiç konuşturmuyordu. Ben de 'Yeter' dedim ve ittirdim. O sırada Emre bıçak çıkararak üzerime geldi. Boğuştuk ve bıçağı kaptım. Sırt üstü yere düştüm o da üstüme geldi. Bıçağı almak için bayağı boğuştuk, sırtını ısırmaya başladım, en son çektim bıçak bende kaldı. Bu sefer ben yerde sırt üstüyken o hala bıçağı almaya çalışıyordu, kaburgalarımı ezecek kadar bastırdı. Ben de mecburen bıçağı salladım, neresine isabet ettiğini bilmiyorum, ben kaç defa vurduğumu bilmiyorum. Amacım öldürmek değildi, uzaklaşmasını sağlamaktı. Bıçak darbelerine rağmen halen elimdeki bıçağı almaya çalışıyordu. Beni kilitledi, en son kurtulup Emre'nin taksisi ile kaçtım daha sonrasında jandarmaya teslim oldum. Arabadaki kanlar bana aittir, kaçarken elim kesilmişti. Arabaya o şekilde bulaşmıştır. Bu mahkemede bir tane fail var, o da Tuğçe'dir" şeklinde konuştu.

"Husumetimiz yoktu, ancak barışmamıştık"

Sanıktan şikayetçi olan maktulün eşi müşteki Tuğçe Bayram (34), "2015 yılı ya da 2016 yılında bahçe konusunda sanık ile eşim arasında kavga çıktı. Dava açtık ve kazandık. Olay gününden hemen öncesinde devam eden bir husumetimiz yoktu ancak barışmamıştık. Sanık ve ailesi bir dönem taşındılar, bu olaydan bir kaç sene önce geri geldiler. Eşime aralarında bir sorun olup olmadığını sordum, o da olmadığını söyledi. Olaydan bir gün önce eşim evi satın almak için bakmaya geleceklerini söyledi, benden temizlik yapmamı istedi. Ben de çatının bir arası var oda gibi, orayı temizledim. O gün 20 kez apartmandan aşağıya indim, ses çıkmasın, komşular rahatsız olmasın diye çöpleri o şekilde götürdüm" ifadelerini kullandı.

"Sanık Murat, 'Emre gel konuşalım' diye bağırıyordu"

Temizlik sırasında ayağının kaydığını ve sinekliğin elinden apartmanın boşluğundan zemine düştüğünü söyleyen Tuğçe, "Emine abla evinden çıkarak bağırdı. Bana yardım eden Suna abla, 'Tuğçe sesini çıkartma, olay uzamasın' dedi. Ben sustum, Emine abla sert bir şekilde kapıyı kapattı. 5 dakika sonra sanık gelerek, 'Hayırdır' dedi. Yanlışlıkla düşürdüğümü, ses çıkmasın diye 20 kere aşağıya indiğimi söyledim. Murat ise 'Böyle olmaz ki çocuk zıpladı' diye konuşa konuşa aşağıya indi. Kısa süre sonra eşim beni arayarak bana kızdı, 'Ne düşürdün, herkes beni aradı' dedi. 10 dakika sonra telefon konuşması duydum sanık Murat, 'Emre gel konuşalım' diye bağırıyordu. Emre tekrar beni aradı, 'Allah hakkı için o sinekliğin yanlışlıkla düştüğünü söyledin mi?' dedi. Ben de 'Evet' dedim, sonrasında eşimden haber alamadım. Eşim bıçak taşımıyordu, sanıktan şikayetçiyim" dedi.

"Eşim temizlik yaparken elinden sinekliği düşürmüş"

Tanık olarak dinlenen tarafların komşusu Abdulhalim B., "Bildiğim kadarıyla taraflar arasında husumet yoktu, olsa Emre bana söylerdi. Olay günü eşim Emine beni aradı, 'Yukarıda aşağıya birileri bir şey atıyor, Emre'ye sorar mısın' dedi. Eşim sinirliydi. Emre'yi aradım ve yukarıda ne olduğunu sordum. Eşi Tuğçe'yi arayıp dönüş yapacağını söyledi. 2 dakika sonra beni aradı. Emre, 'Eşim merdiven boşluğunu temizliyor. Fareler uyutmuyor. Eşim temizlik yaparken elinden sinekliği düşürmüş. Hatta eşim yanlışlıkla olduğunu söylemiş. Merdiven boşluğunda kimin eşyası varsa onunla temizleyin. Az daha eşimde düşüyormuş. Gerekirse düşen şeyleri poşete koysunlar beraber atarız seninle' dedi ve telefonu kapattı. Daha sonra Emre beni tekrar aradı, 'Abi Murat beni aradı, ben onunla konuşmaya gideceğim' dedi. Morali bozuk ve sinirli gibi sesi geldi. Akşam olanları duydum, bildiklerim bundan ibarettir" diye konuştu.

"Öğle saatlerinde apartmanda şiddetli bir gürültü koptu"

Tanık olarak dinlenen sanığın kız kardeşi Dilek G. ise "Olay günü sabahı annemlere gitmiştim. Öğle saatlerinde apartmanda şiddetli bir gürültü koptu, çocuğum uyandı korktu, tekrar bir ses oldu, bunun üzerine abim Murat kapıya çıktı. Moloz atıldığını görmüş, bunun üzerine molozları atan kişinin eşini aradı. Abim Emre'ye, 'Toplantı yapalım, konuşalım' dedi. Emre ise 'Gelemem, işim gücüm var, çok rahatsız oluyorsan taşınır gidersin' dedi. Karşı taraf agresifti, üst perdeden konuşup bağırıp çağırıyordu, abim alttan alıyordu. Abim Emre'ye 'Söyleseydiniz bende yardım ederdim' dedi. Emre ise 'O zaman şimdi çık, yardım et' şeklinde konuştu. Telefon konuşmalarında Emre Bayram'ın tehditkar konuşmaları vardı. Emre Bayram bu konuşmadan kısa bir süre sonra geldi, abim montunu alıp evden çıktı" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

