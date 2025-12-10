KO-MEK, el sanatları kurslarıyla geleneği geleceğe taşıyor; Eğitimden üretime, üretimden istihdama

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), bir yandan kültürel mirası yaşatırken bir yandan da kursiyerlere yeni iş imkânları sunuyor. Bu kapsamda açılan El Sanatları Teknolojileri kursları, geleneksel el sanatlarının inceliklerini öğrettiği kursiyerleri modern üretim ve satış yöntemleriyle buluşturuyor.

TEORİK VE PRATİĞİN UYUMLU BULUŞMASI

Kurslarda; sepet örücülüğü, ahşap boyama, seramik, takı tasarımı, çini, dokuma, ebru, deri işlemeciliği gibi pek çok branşta eğitim veriliyor. Kursiyerler el emeğini profesyonel ürünlere dönüştürerek hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de sanatını mesleğe çevirme fırsatı buluyor. Eğitimlerde sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda tasarım, renk uyumu ve modern yorumlama üzerine de dersler veriliyor. Kursiyerler, KO-MEK atölyelerinde uygulamalı eğitimlerle eserlerini ortaya çıkarırken, sergi ve satış organizasyonlarıyla da ürünlerini halka sunma imkânı buluyor.

“İYİ Kİ VARSIN KO-MEK”

KO-MEK Osman Gazi Sepet örücülüğü kursiyerlerinden Seda Olgun Aydın, KO-MEK’e kendini sosyal olarak geliştirmek için geldiğini belirtti. Çok güzel bir ekibin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, aldıkları eğitimlerle kendilerine değer kattıklarını ve ürettikleri ürünleri ileride satarak ev ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi. KO-MEK’in var olan yeteneğini daha sistematik ve daha etkili kullanmasına imkân tanıdığını vurgulayan Aydın, “İyi ki varsın KO-MEK” dedi.

“ÇOCUĞUMLA AYNI ÇATININ ALTINDA EĞİTİM ALIYORUM”

Bir diğer kursiyer Fazilet Batmaz ise, “KO-MEK’in bize sağladığı imkânlardan yararlanmak için kurslara katılmaya başladım ve burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ücretsiz ve kaliteli eğitimler alıyoruz. Kursa çocuğumla birlikte geliyorum, o oyun odasında gönlünce vakit geçirirken ben de eğitimime rahatlıkla devam edebiliyorum. Bu fırsatları sunduğu için KO-MEK’e teşekkür ediyor, İyi ki varsın KO-MEK diyorum” dedi.

KADIN İSTİHDAMINA VE GİRİŞİMCİLİĞE KATKI

El sanatları kursları özellikle kadınlara ekonomik özgürlük sağlıyor. Kursiyerler, KO-MEK Sepeti platformu sayesinde ürünlerini dijital ortamda satışa sunabiliyor.

KÜLTÜREL MİRASI GELECEĞE TAŞIMAK

KO-MEK El Sanatları Teknolojileri kursları, bireylerin meslek edinmesinin ötesinde, Anadolu’nun köklü el sanatlarını geleceğe taşıma misyonunu da üstleniyor. Böylece kursiyerler hem sanatı yaşatıyor hem de şehrin kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlıyor. KO-MEK’in El Sanatları Teknolojileri kurslarına katılmak isteyenler, online başvurularını www.komek.org adresinden yapabilir.





(Erkan ERENLER)