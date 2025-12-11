Doğa katliamına 7 milyon 478 bin TL ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında çevreye hafriyat dökerek zarar veren bir firmaya 7 milyon 478 bin 937 TL idari para cezası verildi. Encümende ayrıca trafikte kuralları ihlal eden şoförlere ve tarihi geçmiş ürün satan marketlere kesilen cezalar da onaylandı.

191 GÜNDEM MADDESİ KARARA BAĞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında 191 gündem maddesi karara bağlandı. Toplantıda Kartepe, Başiskele ve İzmit'te bulunan 3 adet taksi durak yeri kiralandı. Ayrıca trafik kurallarını ihlal eden şoförlere ceza verilirken, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan marketlere kesilen idari para cezaları da onaylandı.

12 ARAÇLIK TAKSİ DURAK YERİNE 3 MİLYON TL TEKLİF

Kartepe Sapanca Yolu Merkez Park karşısında 12 araçlık Maşukiye Taksi durak yeri için ihaleye tek istekli katıldı. 10 yıllığına ihaleye çıkan Taksiciler adına ihaleye katılan Uğur Özaslan 3.012.200,00 TL teklif sundu.





2 TAKSİ DURAĞI 10 YILLIĞINA KİRALANDI

Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Yalkım Sokak No:1 adresindeki 3 araçlık taksi durak yeri 10 yıllığına ihaleye çıktı. Tek istekli olarak ihaleye katılan Ersin Kaplan 753.050,00 TL teklif sundu. İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki 6 araçlık Tepeköy VIP taksi durak yeri 10 yıllığına ihaleye çıktı. İhaleye tek istekli olarak katılan Volkan Yılmaz 1.506.092,00 TL teklif sundu.

36 MARKETE TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN CEZASI

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca daha önce yolcuyla münakaşa eden ve trafikteki huzuru bozan şoförün aracının bağlama süresi 15 gün daha uzatıldı. Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 36 adet markete 106.308,00 TL idari para cezası verildi.

146 ŞOFÖRE 431 BİN TL CEZA

Vatandaşların taksi ve özel halk otobüslerindeki ihlalleri bildirdiği şikâyet dilekçeleri de karara bağlandı. Bu kapsamda müşteriyi istediği yere götürmeme, taksimetreye uymama, durak adını kullanmadan şahsi reklam verme, duraklarda bekleyen yolcuyu almama, sefer sırasında sigara içme, açık kapı ile çalışma, yolcuya kötü muamelede bulunma, tehlikeli araç kullanma ve denetim görevlilerinin talimatlarına uymama gibi sebeplerle 146 şoföre 431.138,00 TL idari para cezası verildi.

ÇEVREYE ZARAR VEREN FİRMA CEZADAN KURTULAMADI

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca kent genelinde yapılan denetimlerde bir firmanın çevreye hafriyat döktüğü tespit edildi. Söz konusu firmaya 7 milyon 478 bin 937 TL idari para cezası verildi. Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığınca bir şarküterinin kullandığı yük asansörünün çevreye gürültü kirliliği verdiği tespit edildi. İşletmeye idari para cezası uygulandı.