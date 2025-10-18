GÜNDEM:
Bakan Mehmet Fatih Kacır, Tüpraş’ta Ar-Ge Faaliyetlerini İnceledi

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile birlikte Tüpraş İzmit Rafinerisini ziyaret ederek üretim süreçleri ve teknoloji yatırımları hakkında bilgi aldı.

18 Ekim 2025 Cumartesi 11:38

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile birlikte Türkiye’nin en önemli enerji tesislerinden biri olan Tüpraş İzmit Rafinerisini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Bakan Kacır ve beraberindekiler rafinerinin farklı üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Yetkililer, üretim kapasitesi, enerji verimliliği çalışmaları ve Ar-Ge faaliyetleri hakkında detaylı sunum yaptı.

Bakan Kacır, Tüpraş’ın yerli üretim, enerji dönüşümü ve sanayi altyapısına sağladığı katkının önemine dikkat çekti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

