Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Gölcük ve İzmit ilçelerinde düzenlediği üç ayrı operasyonda 10 kişi yakalandı. Şüphelilerden uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

20 Ekim 2025 Pazartesi 09:39