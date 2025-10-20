Başkan Büyükgöz Okulları Ziyaret Etti

BÜYÜKGÖZ: GENÇLERİMİZ BU ÜLKENİN GELECEĞİ

Törenin ardından öğrencilere hitap eden Başkan Büyükgöz, gençlere verdikleri önemin altını çizerek,

“Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Geleceğe en iyi şekilde hazırlanmanız için bol bol kitap okumalı, sosyal medyadan ise mümkün olduğunca uzak durmalısınız,” dedi.

Büyükgöz konuşmasında ayrıca, “Zamanınızı kıymetli şeylerle doldurun. Her gün kendinize bir hedef koyun, merak edin, araştırın. Çünkü siz ne kadar donanımlı olursanız, ülkemiz de o kadar güçlü olur,” ifadelerini kullandı.

SINIFLARI ZİYARET ETTİ, ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Konuşmasının ardından sınıfları ziyaret eden Başkan Büyükgöz, öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Büyükgöz, onların taleplerini ve önerilerini dinledi. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Başkan Büyükgöz,

“Gelecek nesiller sizlerin eseri. Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Bu ülkenin geleceğini sizler yetiştiriyorsunuz, bu yüzden öğretmenlerimiz bizim için çok kıymetli,” dedi.

Başkan Büyükgöz, ziyaret programı kapsamında Ahmet Zeki Büyükuşoğlu Ortaokulu ve Nasrettin Hoca Anaokulunu da ziyaret etti. Sınıflarda öğrencilerle keyifli sohbetler gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, miniklerle yakından ilgilendi.



