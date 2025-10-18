ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de iş yeri kurşunlama olayının arkasından suç örgütü çıktı: 2 tutuklama

Kocaeli'de iş yerinin kurşunlanması olayının arkasında, İstanbul merkezli bir suç örgütünün olduğu tespit edildi. Örgüt adına eylem yapan 2 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.

Kocaeli'de iş yeri kurşunlama olayının arkasından suç örgütü çıktı: 2 tutuklama

18 Ekim 2025 Cumartesi 09:39

 15 Ekim tarihinde İzmit ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ateşli silahla kurşunlanması olayıyla ilgili olarak, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmaları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile çevredeki 50 farklı iş yeri kamerasının incelenmesi sonucunda, saldırının bir suç örgütünün faaliyeti kapsamında İstanbul’dan gelen iki eylemci tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul’da aynı gün düzenlenen operasyonla B.C. ve İ.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "TCK 220 - Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Silahlı Tehdit" suçlarından adli işlem yapıldı. 
  Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen B.C. ve İ.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı Gebze’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Kocaeli'de 41 bin 880 adet dolu makaron ele geçirildi Kocaeli'de 41 bin 880 adet dolu makaron ele geçirildi
Boşanma aşamasındaki eşini ve köylüsünü ağır yaralayan şahısla ilgili hazırlanan iddianamede detaylar ortaya çıktı Boşanma aşamasındaki eşini ve köylüsünü ağır...
Kocaeli'de 68 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi Kocaeli'de 68 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tehlikeli araç kullanan sürücülere ceza Kuzey Marmara Otoyolu'nda tehlikeli araç kullanan...
Kocaeli'de silahlı saldırı: 1 yaralı Kocaeli'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı....

Haberi Oku