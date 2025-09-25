“İtfaiyecilik, cesaret ile merhametin hayat bulduğu yerdir”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, İtfaiyecilik Haftasını kutladı. Başkan Büyükakın, insan hayatını tehdit eden her afette ilk koşan ayak seslerinin itfaiyecilerimizden geldiğini ifade ederek, “İtfaiyecilik, insan hayatını, doğayı, şehri ve yarınlarımızı koruma iradesinin en saf hâlidir. Bu meslek, cesaret ile merhametin aynı anda vücut bulduğu ender alanlardan biridir” dedi. Kocaeli İtfaiyesi’nin Türkiye’de öncü bir konumda olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın şu ifadeleri kullandı:

FEDAKÂRLIĞINIZ UNUTULMAZ

“Depremlerden endüstriyel kazalara, yangınlardan sel ve arama-kurtarma çalışmalarına kadar birçok alanda görev yapan itfaiyemiz, sahip olduğu teknik donanım ve yetişmiş insan gücüyle ülkemize örnek bir teşkilattır. Asrın felaketi Kahramanmaraş depremlerinde enkaz altındaki her can için verdiğiniz mücadele, komşu illerdeki yangınlarda sergilediğiniz fedakârlıklarınız unutulmaz. O zor günlerde sergilediğiniz kararlılık, insanlığa olan bağlılığınızı tüm dünyaya gösterdi. Biz de Büyükşehir olarak, bu gurur abidesi teşkilatımızı daha da güçlendirmek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDUNUZ

Kocaeli İtfaiyemiz bu yılın 9 aylık döneminde, toplamda 10.473 olaya anında müdahale ederek, 4.787 yangın ve 5.686 teknik kurtarma gerçekleştirmiştir. Bu başarılı çalışmalarınızın yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışından gelen kurum ve kuruluşlara toplam 18.889 eğitim verilmesi, teşkilatımızın bilgi ve tecrübe aktarımındaki öncülüğünü göstermektedir. Ayrıca, yaz sezonunda 1.906 vatandaşımız boğulma tehlikesinden kurtarılmış, 7.569 işyeri denetimi gerçekleştirilmiştir. Tüm bu başarılar, Kocaeli İtfaiyesi'nin Türkiye’nin örnek itfaiye teşkilatlarından biri olduğunu kanıtlamaktadır. Bu duygularla tüm İtfaiye Teşkilatının haftasını kutluyor, her birinize şükranlarımı sunuyorum. Görev başında hayatını kaybeden kahramanlarımızı rahmetle anarken, sizlere ve ailelerinize sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir meslek hayatı diliyorum.”



(Erkan ERENLER)



