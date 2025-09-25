GENEL:
Büyükşehir A Takımı her yere yetişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin acil durum ekibi “A Takımı”, kentin dört bir yanında arı gibi çalışıyor. Trafik levhalarından sundurma tamirine kadar pek çok alanda hızlı müdahalede bulunan ekipler, bakım ve onarımları hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirerek önemli tasarruf sağlıyor.

25 Eylül 2025 Perşembe 09:54

 HIZLI MÜDAHALE, BÜYÜK TASARRUF

2021 yılında kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanması amacıyla kurulan Büyükşehir Acil Tamir Takımı “A Takımı”, şehrin ihtiyaç duyduğu her yere anında yetişiyor. Trafik kazaları sonrası kapanan yolları hızla açan ekipler, kırılan bariyer ve korkulukları tamir ediyor, belediyeye ait inşaat alanlarının çevresini özenle güvenli hale getiriyor.

 

KAYNAK İŞLEMLERİ ÖZENLE YAPILIYOR

Büyükşehir’in A Takımı, zamanla işlevini yitiren köprü korkulukları, kırık mazgallar, trafik levhaları ve demir aksamı gerektiren engelli rampalarının kaynak işlemlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca kurum araçlarının kaynak ihtiyacını da karşılayan ekip, tehlike arz eden bölgelere çit ve korkuluk yapımını da üstleniyor.

 

HIZLI BAKIM VE ONARIM

Bakım ve tamir gibi acil durumların yanı sıra belediyeye ait taşınmazların tamirini de kendi içinde çözen A Takımı, korkulukları ve rögar kapaklarını önce kaynakhanede yeniliyor, ardından yerine monte ederek önemli bir tasarrufa imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin tesislerinde sundurma, korkuluk ve demir aksamı yapımını üstlenen ekip, böylece şehrin dört bir yanındaki eksiklikleri giderip yaşam alanlarının konforunu ve kullanım ömrünü uzatıyor.

(Erkan ERENLER)

