Cemevlerinden Başkan Büyükakın’a teşekkür

Kocaeli’deki cemevlerinin yöneticileri, Hacı Bektaş Veli ile Abdal Musa türbelerini ziyarete ulaşım ve konaklama desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür plaketi takdim etti. 

25 Eylül 2025 Perşembe 09:49

 ULAŞIM VE KONAKLAMA DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilimizdeki cemevlerinin her türlü ihtiyacını giderirken, Alevi vatandaşlarımızın taleplerini de karşılıksız bırakmıyor. Bu kapsamda, Nevşehir’deki Hacı Bektaş Veli Türbesi ile Antalya’daki Abdal Musa Türbesi’ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımıza ulaşım ve konaklama desteği sunuldu. Kocaeli’deki cemevlerinin başkan, dede, hoca ve yöneticileri, teşekkür etmek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın ile bir araya geldi.

 

BAŞKANLAR: BÜYÜKAKIN HEP YANIMIZDA

Büyükşehir Belediyesi Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül’ün düzenlediği buluşmaya Kocaeli Cemevleri Dönem Sözcüleri olan Darıca Cemevi Başkanı Veysel Dal, Körfez Cemevi Başkanı Mazlum Arslan ve Bayraktar Köyü Muhtarı İbrahim Pala ile ilimizdeki diğer 10 cemevinin yöneticileri katıldı. Cemevlerinin başkanları, ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden ve Başkan Tahir Büyükakın’dan her zaman destek gördüklerini vurgulayarak teşekkür etti.

 

KADIN BAŞKAN TAKDİM ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın da konuşmasında birlik ve beraberlik vurguları yaparak, “Hepimiz birsek, berabersek güçlü oluruz. Biz de bugüne kadar bu anlayışla hizmet ettik. Etmeyi de sürdüreceğiz” ifadesini kullandı. Programın sonunda Derince Yenikent Cemevi Başkanı Özlem Akyıldız, diğer cemevleri adına Başkan Büyükakın’a teşekkür plaketi takdim etti.

