KODELİG’25’te ödüller sahiplerini buldu

Kocaeli Büyükşehir tarafından düzenlenen KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması’nda kodlarla düşünen, üreten ve geliştiren öğrenciler robotlarıyla kıyasıya mücadele etti. Yarışmaların sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

440 TAKIM 1300 ÖĞRENCİ KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması’nda yaratıcılık, strateji ve mühendislik becerileriyle öne çıkan gençler izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen yarışmada lise, ortaokul ve ilkokul çağındaki öğrenciler geliştirdikleri robotlarıyla kıyasıya mücadele etti. 440 takım 1300 öğrencinin katıldığı KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması’na ilgi bu yıl çok yüksek oldu.

FİNALDE KIYASIYA MÜCADELE

Teknolojinin kalbi Kocaeli’nde 3 gün süren yapay zekâ, kodlama ve robotik teknolojilerle dolu nefes kesici bir yarışma daha geride kaldı. Kodlarla düşünen, üreten ve geliştiren gençler robotlarıyla finalde kıyasıya mücadele etti. Temel Çizgi İzleyen (ortaokul), İleri Çizgi İzleyen (lise), Hızlı Çizgi İzleyen (ortaokul), Micro Sumo (ortaokul, lise), Mini Sumo (lise), Robot Futbolu (ilkokul, ortaokul), Robot Dans (ilkokul, ortaokul), Sıfır Atık Temiz Körfez (lise), Hedefi Bul (lise) ve Tozkoparan Kocaeli olmak üzere 10 kategorinin bulunduğu KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması’nda birinciler 30 bin, ikinciler 20 bin, üçüncüler ise 10 bin TL ödül kazandı. İşte ödül alan takımlar…

HEDEFİ BUL

1-Bay-tech (Hatice Bayraktar MTAL)

2-Agent47 (Karamürsel 100. Yıl MTAL)

3-Akıllı Nişancılar (Başiskele Selim Yürekten MTAL)

HIZLI ÇİZGİ İZLEYEN

1-Kadıköy Boğası (Karamürsel 100. Yıl MTAL)

2-Early Boosters (Kandıra Anadolu İmam Hatip)

3-Mclaren (Şehit Yavuz Sonat Güzel MTAL)

İLERİ ÇİZGİ İZLEYEN

1-Vettel (Karamürsel 100. Yıl MTAL)

2-Levi (Karamürsel 100. Yıl MTAL)

3-Şhk-3 (Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip)

TEMEL ÇİZGİ İZLEYEN

1-Ulus-01 (Ulus Ortaokulu)

2-Kartal_01 (Nazmi Oğuz Ortaokulu)

3-Tasvire Hurşit 2 (Tasvire Hurşit Güneş Ortaokulu)

MİKRO SUMO

1-Çınarlı Robot Takımı (Çınarlı MTAL)

2-Körfez Kutadgu (Körfez Meslek ve Anadolu Lisesi)

3-Robomaker Sumo U14 (Kartepe Ortaokulu)

MİNİ SUMO

1-Kandıra Halk Eğitim (Kandıra Halk Eğitim)

2-Technoderince (Derince Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi)

3-Kandıra Mtal2 (Şehit Yavuz Sonat Güzel MTAL)

ROBOT DANS

1-Ova-Dans (Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu)

2-Fırfırlar (Dumlupınar Ortaokulu)

3-Ekip-06 (Şehit Alper Al Ortaokulu)

ROBOT FUTBOLU

1-Bi-Robot (Başiskele İbni Sina Bilgievi)

2-Team5army (Güzelkıyı Ortaokulu)

3-Beta (Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievi)

SIFIR ATIK TEMİZ KÖRFEZ

1-Körfez Koruyucuları (Başiskele Selim Yürekten MTAL)

2-Ataretta (Atatürk MTAL)

3-Çevre Savaşçıları (Başiskele Selim Yürekten MTAL)

TOZKOPARAN KOCAELİ

1-Petkim Toz Koparan (Petkim Ortaokulu)

2-Uzmanx (İzmit Gazi Akçakoca Bilgievi)

3-Ulus-02 (Ulus Ortaokulu)

ÖDÜL-1 (En centilmen) U Robotic-2 (Özel Gebze Ortaokulu)

ÖDÜL-2 (Mansiyon) Geleceği Yazanlar (İzmit Necip Fazıl Kısakürek Akademi Lise)





(Ömer İLGEÇ)