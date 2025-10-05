Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15. düzenlenen Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı ilk günden itibaren birbirinden önemli kalemleri Kocaelililerle buluşturmaya başladı. Kitap Fuarı’nın ilk konuklarından biri de “Şeytanın Sor Dedikleri” kitabının yazarı Said Şaşmaz oldu. Kitabıyla aynı adı taşıyan söyleşinde konuşan Şaşmaz, “İman ateşini tehlikede görünce yazmaya karar verdim” dedi.

İMAN ATEŞİNE KARŞI DEHŞETLİ SALDIRI

Kocaeli Kongre Merkezi Karamürsel Alp Salonu’nda gerçekleşen söyleşide yazar Said Şaşmaz, “Şeytanın Sor Dedikleri” kitabını yazma serüvenini anlattı. “İman ateşine karşı dehşetli bir saldırıyı hissettik” diyen Said Şaşmaz, “Allah’a iman meselesi örselenmeye, iman ateşi söndürülmeye çalışılır vaziyette her taraftan bir taarruz ve dehşetli bir saldırıyı gördük. Buna klasik yöntemlerle karşı koymanı mümkün olmadığını anladık” ifadelerini kullandı. “Nakli deliller başka bir nakli delile dayandırılırsa teselsül olur” diyen Said Şaşmaz, “Allah’a, Kur’an’a inanmayan birine bu şekilde anlatamayız. Sadece gözüyle gördüğüne inananlar insan değildir. İnsan olan 5 duyu organıyla göremediği varlık hakkında netice çıkarabilen, tespit yapabilendir” şeklinde konuştu.

“ESERİN GÜZELLİĞİ SANATÇININ GÜZELLİĞİNE DELİLDİR”

İlgiyle izlenen söyleşide yazar, Allah’ın varlığına inanmayan bir insanla yaşadığı diyaloğu paylaştı. Şaşmaz şöyle konuştu: “Freni patlamış bir kamyon düşünün. Bunu adrese götürüp yükü indirme imkanı yoktur. Direksiyonda birinin oturması lazım. İrade de lazım. İrade olmadan güç, hiçbir hedefe götürmez. İrade ve kudret olmadan A harfi bile yazamazsınız. Bunu için önce A’yı bilmek lazım, sonra teşebbüs etmek lazım ve A harfini çizmek için kudret lazım. Bildiğin ve teşebbüs ettiğin şeyleri çizmek lazım. Sanatkarın sanatının güzelliğine delil değil midir? Güzel olmayan sanatkarlıktan güzel olmayan bir sanatın çıkma ihtimali yoktur. Eserdeki güzellik sanatçının güzelliğine delildir.”

SAİD ŞAŞMAZ’DAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nın ilk yazar konuklarından olan Said Şaşmaz söyleşinin sonunda kendisini Kocaelili okurlarıyla buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.



(Emre KAHRAMAN)