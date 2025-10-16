GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası’nda Aile Akademisi Hizmete Başladı: Çiftlere Ücretsiz Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Dilovası’nda, çiftlere evlilik öncesi ve sonrası rehberlik sağlayacak Aile Akademisi açıldı. Akademi, Dilovası Kaymakamlığı, Dilovası Belediyesi, KOCADEF ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirildi.

Dilovası'nda Aile Akademisi Hizmete Başladı: Çiftlere Ücretsiz Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti

16 Ekim 2025 Perşembe 01:11

Dilovası’nda, çiftlere evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık hizmetleri sunacak Aile Akademisi hizmete girdi. Mimar Sinan Mahallesi’nde açılan akademi, Dilovası Kaymakamlığı, Dilovası Belediyesi, Kocaeli Dernekler Federasyonu (KOCADEF) ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğiyle kuruldu.

Akademi,  Sağlıklı İlişkiler, Güçlü Evlilikler projesi kapsamında, çiftlere ücretsiz danışmanlık ve eğitim desteği verecek. Akademide, evlilik öncesi eğitimler, bireysel danışmanlık ve aile danışmanlığı programları uygulanacak.

Gebze Gazetesi’nin sosyal medya hesabından araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman tarafından gerçekleştirilen canlı yayında, KOCADEF Başkanı Bahriye Gürpınar Geredeli şunları ifade etti:

Kocaeli Dernekler Federasyonu olarak İçişleri Bakanlığı’na bir proje göndermiştik. 23 aylık bir çalışmanın ardından Üsküdar Üniversitesi, Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi ile ortak bir proje gerçekleştirdik. Projemiz onaylandı ve 11 Eylül’de başlamış oldu.
Burayı kiraladık ve artık burada ücretsiz evlilik öncesi ve sonrası eğitimleri, aile danışmanlığı ve bireysel danışmanlık hizmetleri verilecek. Türkiye’de bir  pilot bölge olarak burası seçildi.
Kocaeli Dernekler Federasyonu geniş kapsamlı bir federasyon. Ancak toplumun ihtiyacını göz önünde bulundurarak bu projeyi hayata geçirdik.

Kahraman ayrıca, federasyonun kütüphanesi, danışmanlık odası ve donanımlı toplantı salonlarını göstererek KOCADEF’in Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını aktardı.

Canlı yayın ve söyleşi detayları için: Facebook Canlı Yayın

Aile Akademisi ile çiftlerin evlilik öncesi ve sonrası süreçlerde bilinçli kararlar alması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve sağlıklı ilişkilerin desteklenmesi hedefleniyor. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Kaymakamlık, Belediye, Üsküdar Üniversitesi ve KOCADEF yönetimi başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür edildi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Üsküdar ÜniversitesiDilovası BelediyesiKocaeli Dernekler FederasyonuDilovası Kaymakamlığı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ahmet Sula’dan Gebzeli Gençlere “Şuurlu Gençlik” Semineri Ahmet Sula’dan Gebzeli Gençlere “Şuurlu Gençlik”...
Kent Meydanı’nda çalışmalar tam gaz devam Kent Meydanı’nda çalışmalar tam gaz devam
Büyükşehir’den milli maça binlerce bayrakla destek Büyükşehir’den milli maça binlerce bayrakla...
Salim Dervişoğlu Caddesi’nde sonbahar budaması Salim Dervişoğlu Caddesi’nde sonbahar budaması
Öğrenciler itfaiyecilik mesleğini yakından tanıdı Öğrenciler itfaiyecilik mesleğini yakından tanıdı
Büyükşehir, 4 mevsim çiftçinin yanında Büyükşehir, 4 mevsim çiftçinin yanında
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Ahmet Sula’dan Gebzeli Gençlere “Şuurlu...
Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Şuurlu Gençlik” seminerleri,...

Haberi Oku