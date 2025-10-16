Dilovası’nda Aile Akademisi Hizmete Başladı: Çiftlere Ücretsiz Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti

Dilovası’nda, çiftlere evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık hizmetleri sunacak Aile Akademisi hizmete girdi. Mimar Sinan Mahallesi’nde açılan akademi, Dilovası Kaymakamlığı, Dilovası Belediyesi, Kocaeli Dernekler Federasyonu (KOCADEF) ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğiyle kuruldu.

Akademi, Sağlıklı İlişkiler, Güçlü Evlilikler projesi kapsamında, çiftlere ücretsiz danışmanlık ve eğitim desteği verecek. Akademide, evlilik öncesi eğitimler, bireysel danışmanlık ve aile danışmanlığı programları uygulanacak.

Gebze Gazetesi’nin sosyal medya hesabından araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman tarafından gerçekleştirilen canlı yayında, KOCADEF Başkanı Bahriye Gürpınar Geredeli şunları ifade etti:

Kocaeli Dernekler Federasyonu olarak İçişleri Bakanlığı’na bir proje göndermiştik. 23 aylık bir çalışmanın ardından Üsküdar Üniversitesi, Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi ile ortak bir proje gerçekleştirdik. Projemiz onaylandı ve 11 Eylül’de başlamış oldu.

Burayı kiraladık ve artık burada ücretsiz evlilik öncesi ve sonrası eğitimleri, aile danışmanlığı ve bireysel danışmanlık hizmetleri verilecek. Türkiye’de bir pilot bölge olarak burası seçildi.

Kocaeli Dernekler Federasyonu geniş kapsamlı bir federasyon. Ancak toplumun ihtiyacını göz önünde bulundurarak bu projeyi hayata geçirdik.

Kahraman ayrıca, federasyonun kütüphanesi, danışmanlık odası ve donanımlı toplantı salonlarını göstererek KOCADEF’in Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını aktardı.

Aile Akademisi ile çiftlerin evlilik öncesi ve sonrası süreçlerde bilinçli kararlar alması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve sağlıklı ilişkilerin desteklenmesi hedefleniyor. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Kaymakamlık, Belediye, Üsküdar Üniversitesi ve KOCADEF yönetimi başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür edildi.

