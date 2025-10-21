ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmit’te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yunus Timleri Tarafından Yakalandı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunus), İzmit’te şüpheli bir kişiyi gözaltına alarak adli makamlara sevk etti.

İzmit'te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yunus Timleri Tarafından Yakalandı

23 Ekim 2025 Perşembe 02:46

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis (Yunus) Timleri, 21 Ekim 2025 tarihinde İzmit ilçesinde şüpheli bir şahsı durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, H.Ç. isimli şahsın Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan arandığı ve ayrıca 5 yıl 4 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şahıs, ekipler tarafından gözaltına alınarak işlemleri tamamlandı. Adli süreç kapsamında 22 Ekim 2025 tarihinde mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecektir.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanması için yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir. denildi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
999 kişinin zehirlendiği 'döner skandalı' davasında karar çıktı: Sanıklar tahliye edildi 999 kişinin zehirlendiği 'döner skandalı' davasında...
4 katlı mobilya deposunda yangın: Ürünler kullanılamaz hale geldi 4 katlı mobilya deposunda yangın: Ürünler kullanılamaz...
Düğün konvoyunda drift atan magandaya ceza yağdı Düğün konvoyunda drift atan magandaya ceza yağdı
Gebze'de fabrika bahçesinde korkutan yangın Gebze'de fabrika bahçesinde korkutan yangın
Kocaeli'de 17 yaşındaki çocuğu hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı Kocaeli'de 17 yaşındaki çocuğu hayattan koparan...
Otogarda etrafa rastgele ateş açan uzman çavuş bacağından vuruldu Otogarda etrafa rastgele ateş açan uzman çavuş...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

999 kişinin zehirlendiği 'döner skandalı'...
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ramazan Bayramı'nda 999 kişinin zehirlenmesine yol açan tavuk döner davasında...

Haberi Oku