İzmit’te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yunus Timleri Tarafından Yakalandı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunus), İzmit’te şüpheli bir kişiyi gözaltına alarak adli makamlara sevk etti.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis (Yunus) Timleri, 21 Ekim 2025 tarihinde İzmit ilçesinde şüpheli bir şahsı durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, H.Ç. isimli şahsın Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan arandığı ve ayrıca 5 yıl 4 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şahıs, ekipler tarafından gözaltına alınarak işlemleri tamamlandı. Adli süreç kapsamında 22 Ekim 2025 tarihinde mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecektir.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanması için yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir. denildi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek