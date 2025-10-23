Kars'tan Kocaeli'ye uzanan dava:

Kars'ta mera ve muhtarlık anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı çatışmada babasının ölümünden sorumlu tuttuğu Maksut Beğtaş'ı Kocaeli'de öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Kan davası niyeti gütmediğini söyleyen tutuklu sanık Uğurcan B., "Kan davası gütseydim Maksut'un oğlu olan Gökhan'ı öldürürdüm. Ben, babamın öldürülmesine azmettiren Maksut Beğtaş olduğu için onu öldürdüm" dedi.

Olay, 6 Ocak tarihinde 4 Temmuz Mahallesi Eski İzmit Caddesi'nde meydana geldi. ATM önünde bekleyen Maksut Beğtaş (56), Uğurcan B. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Beğtaş kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Beğtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, cinayeti işleyen Uğurcan B'yi (22) yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından ticari taksiyle İstanbul Sancaktepe'ye kaçtığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. İfadesi sonrasında Uğurcan B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet anı saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı.

"Kan davası gütmedim"

Olayla ilgili açılan davanın ikinci celsesi Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda tutuklu sanık Uğurcan B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Kan davası niyeti gütmediğini söyleyen tutuklu sanık Uğurcan B., "Kan davası gütseydim Maksut'un oğlu olan Gökhan'ı öldürürdüm. Ben, babamın öldürülmesine azmettiren Maksut Beğtaş olduğu için onu öldürdüm. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Akıl sağlığı raporu talep edildi

Mahkeme heyeti, sanığın akıl hastalığı ya da akıl zayıflığının bulunup bulunmadığı, varsa akıl hastalığı veya zayıflığı nedeniyle üzerine atılı kan gütme saikiyle kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçları yönünden işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığı veya bu suça ilişkin davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığı hususunda kurul raporu tanzimi için İstanbul ATK'ya sevkini talep etti. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verildi.

"Olayın meydana getirdiği sinir ile öfkeyi aşamadım ve olayı gerçekleştirdim"

Olaya ilişkin sanık Uğurcan B. ilk celse verdiği savunmada; "Olaydan 3 yıl önce babam Hakan B. ve Maksut Beğtaş arasında muhtarlık ve mera ile ilgili bir anlaşmazlık başladı. 1 yıl kadar önce ise bu uyuşmazlığı çözmüştük ancak Maksut, ailesini toplayarak bize saldırmak için tekrar köye geldi. Muhtarın evinde gerçekleştirecekleri saldırıya ilişkin bir toplantı yaptılar. Bu toplantıya jandarma müdahalede bulundu ve şahıslar bulundukları yerden ayrıldılar ancak ertesi gün biz meradayken bize saldırıda bulundular. Maksut ve beraberinde Okan Beğtaş, Barış Kanat, Berat Beyhan, Murat Beyhan silahla üzerimize ateş açtılar. Olay esnasında yengem Gülen B. yaralandı, babam Hakan ise hayatını kaybetti. 2 ay kadar tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldum ancak karşı taraf hala cezaevindeydi. Yaşadığım bu olayı bir türlü atlatamamıştım, psikolojim bozuldu. Olayın meydana getirdiği sinir ile öfkeyi aşamadım ve olayı gerçekleştirdim. Olay sebebiyle pişman değilim" demişti.

