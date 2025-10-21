Gebze’de 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan S.K. Operasyonla Yakalandı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağma ve kasten yaralama suçundan hükümlü S.K.’yı düzenlenen operasyonla yakalayarak adli işlemler için teslim etti.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü operasyonlar kapsamında, Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma ve Kasten Yaralama suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.K. (35) isimli şahsı 21 Ekim 2025 tarihinde Gebze ilçesinde yakaladı.

Yakalanan hükümlü, Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerinin ardından, aynı gün cezaevi işlemleri için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanması için yürüttüğümüz operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir. denildi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek