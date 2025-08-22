Baraçlı’dan dev projeye kalite ve hız vurgusu

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, D-130 Karayolu üzerinde inşası devam eden “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi”ni yerinde inceledi. Baraçlı, 2 milyarlık dev projede kalite ve hız vurgusu yaptı.

BAŞİSKELE’YE NEFES ALDIRACAK ULAŞIM KORİDORU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, her projeyi daha güçlü kılmak için saha incelemelerine devam ediyor. Bu kapsamda Baraçlı, “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi” çalışmalarını yerinde inceledi. Projenin son durumu hakkında teknik ekipten detaylı bilgi alan Baraçlı’ya Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban eşlik etti.

Güney yan yolda yenilikçi dolgu malzemesi olan geofoam blokları kullanılarak yol yapım çalışmalarına başlanıldığının bilgisini alan Baraçlı, “Şehrimizin ulaşım altyapısına değer katacak bu proje, hem hız hem de kalite açısından örnek olacak” dedi.

300 BİN METREKÜP KAZI VE DOLGU ÇALIŞMASI

Başiskele Kavşağı Koridor Projesi, D-130 Karayolu’ndaki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla planlandı. Toplam 16 kilometre uzunluğunda olacak koridor; 9 köprü, 7 menfez ve yayalar için 2 yaya üstgeçidini kapsıyor. Derin zemin karıştırma yöntemi ile zeminde güçlendirme çalışmalarının sürdüğü projede yaklaşık 300 bin metreküp kazı ve dolgu yapılıyor.

GEOFOAM KULLANIMIYLA KALİTE VE HIZ ARTIYOR

İncelemede, güney yan yolda yol teşkili için kullanılan yenilikçi dolgu malzemesi Geofoam bloklar dikkat çekti. Bu malzeme, hem yapım hızını artırıyor hem de yol kalitesini yükseltiyor. Geofoam, hafif ve dayanıklı yapısıyla altyapı çalışmalarında örnek teşkil ediyor.

GÜVENLİ VE DAYANIKLI ALTYAPI İÇİN TEKNİK DETAYLAR

Proje kapsamında 15 bin 500 metre forekazık, 26 bin metre derin karıştırma çukuru açıldı. Ayrıca 100 bin metreküp geofoam dolgu kullanılarak zeminin dayanıklılığı sağlanıyor. Yol yapımında 167 bin ton plent miks temel ve asfalt serimi yapılacak. Beton dökümü ve nervürlü demir kullanımıyla yol uzun ömürlü ve sağlam olacak.

ALTYAPIDA TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nde 13 bin metre yağmursuyu hattı ve 11 bin 500 metre otokorkuluk imalatı tamamlanarak sürüş güvenliği artırılıyor. Proje tamamlandığında, bölgedeki trafik yoğunluğu ciddi şekilde azalacak ve ulaşım daha konforlu hale gelecek.