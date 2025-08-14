SPOR:
Gençler için bir futbol sahası da Alikahya’ya

Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine olan desteğini yeni tesislerle sürdürüyor. Gençlerin daha sağlıklı ortamlarda spor yapmalarına imkân sağlamak amacıyla Alikahya bölgesine inşa edilen FİFA onaylı futbol sahasında son rötuşlar yapılıyor.

14 Ağustos 2025 Perşembe 15:12

 FİFA ONAYLI FUTBOL SAHASI

Kocaeli’de sporun çıtasını yükseltmek amacıyla her alanda önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Alikahya bölgesine amatör maçların da oynanabileceği nizami ölçülerde futbol sahası kazandırıyor.  Dumlupınar Mahallesi’nde 10 bin metrekare inşaat alanı üzerine inşa edilen tesiste, 105x68 metre ebatlarında FİFA onaylı sentetik futbol sahası yer alıyor.

 

TESİS GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Alikahya Spor Tesisi sporseverlerin konforu düşünülerek inşa edildi. Bin kişilik kapasiteli tribün, üstü çelik çatı ile kaplanarak dayanıklılık ve estetik kazandırıldı. Tribünün inşasında 50 ton demir kullanıldı. Ayrıca tesis bünyesinde iki adet sporcu soyunma odası, her birinde duş ve tuvalet bulunan odalar yer alıyor. Seyirci için üç adet tuvalet alanı oluşturuldu. Hakem soyunma odaları ile idari ve teknik ofisler de tesiste yer alan diğer bölümler arasında bulunuyor. Girişler ise bir adet protokol girişi ve iki adet normal giriş olarak planlandı.

 

GEÇİCİ KABUL SÜRECİ BAŞLADI

Modern yapısıyla dikkat çeken spor tesisi geçici kabul sürecine girdi. Kullanıma hazır durumda olan alanda küçük imalat işleri ile çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor. Son rötuşların ardından tesis hizmete girecek.

(Emre KAHRAMAN)

