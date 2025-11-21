banner1212
Kolonlarında çatlaklar tespit edilen 5 katlı bina mühürlendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yapılan teknik inceleme sonucu riskli yapı statüsünde olabileceği belirlenen 5 katlı bina, belediye ekipleri tarafından mühürlendi ve tahliye edildi.

21 Kasım 2025 Cuma 16:11

 Darıca Belediyesi'ne Zincirlikuyu Mahallesi Eski Hükümet Caddesi'ndeki 5 katlı bina hakkında yapılan şikayet üzerine, belediye teknik ekipleri adrese giderek yerinde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan gözlemsel değerlendirmede, binanın kolonlarında korozyon ve derin çatlaklar olduğu tespit edildi. 
  Hazırlanan teknik raporda, yapının mevcut durumunun riskli yapı statüsünde olabileceği belirtildi. Rapor doğrultusunda, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereği binanın acilen risk analizine tabi tutulması gerektiği kaydedildi. Bunun üzerine belediye ekipleri, binada bulunan işyeri ve daireleri mühürleyerek, vatandaşlara tahliye tebligatı yaptı. Bina sakinleri, dairelerindeki eşyaları kendi imkanlarıyla taşıdı. 
  Yetkililer, risk analizi sonuçlanana kadar yapının kullanılmasının can ve mal güvenliği açısından sakıncalı olduğunu ifade ederek, sürecin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. 


