SPOR:
Kocaeli Büyükşehir’den Samsun maçına özel ek sefer

16 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen Kocaelispor, yeni sezondaki ilk saha maçını 16 Ağustos Cumartesi günü (yarın) saat 19.00’da Samsunspor ile oynayacak. Bu kapsamda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, yeni sezonun ilk ilk iç saha maçı öncesinde yeşil-siyahlı taraftarların Kocaeli Stadı’na ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ek otobüs seferleri ve ring hatlarını devreye aldı.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 09:37

 MAÇA GİDİŞ GELİŞLER DAHA KOLAY

Büyükşehir Belediyesi, temsilcimiz Kocaelispor’un Samsunspor ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesi ulaşım seferberliği başlattı. Buna göre vatandaşların stada kolay ulaşımı için şehir merkezi ve ilçelerden ek otobüs ve tramvay seferleri düzenlenecek. Kocaelispor-Samsunspor mücadelesini yerinde takip etmek isteyen vatandaşlar, şehir merkezinden ve ilçelerden T1 Kuruçeşme-Otogar tramvay hattı ile 15KS, 26S, 150KS, 152KS, 216KS, 204KS, 435KS, 750KS ve 801KS otobüs hatları ile Kocaelispor Stadı’na ulaşım sağlayabilecek. 

TÜM İLÇELERDEN SEFERLER YAPILACAK
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan düzenleme ile birlikte 16 Ağustos Cumartesi günü (yarın) saat 19.00’da Kocaeli Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesinde İzmit merkez başta olmak üzere Gebze, Dilovası, Derince, Körfez, Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinden stada doğrudan ulaşım sağlayacak özel otobüs hatları hizmet verecek.

HANGİ HATLAR STADA GİDER?
15KS ile İzmit otogar bölgesinden, 26S ile Batı Terminali D-100 karayolu güzergâhından, 150KS ile Körfez-Derince D-100 karayolu güzergâhından, 152S ile Körfez alt yolu takiben Derince-İzmit otogar güzergâhından, 216S ile Batı Terminali D-100 karayolu güzergâhından, 204KS ile Maşukiye-Derbent- Suadiye ve Arslanbey güzergâhından, 435KS ile Gebze Center-Dilovası-Körfez-Derince ve İzmit D1-00 güzergâhından, 750KS ile Karamürsel-Gölcük ve Başiskele güzergâhından, 801KS ile de Kandıra ve İzmit otogar 15KS aktarması ile Kocaeli Stadı’na ulaşım sağlanabilecek.

(Ömer İLGEÇ)

