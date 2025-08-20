Dilovası Müftülük Hizmet Binası Kaymakam Dr. Metin Kubilay’ın Himayelerinde Yapımına Başlandı

İlçenin

Mimar Sinan

Mahallesi Bilal-i Habeşi Caddesi Şehit Nihat Karataş Stadı yanı

ndaki alan üzerinde

600 m2

lik

alan yapılacak

bina, 1647 kapalı alana sahip olacak projelendirilmiş. Yapılacak

merkez bina

,

bu amaçla kurulan

İlçe

Müftülüğü Hizmet Binası Yaptırma ve Hayri Hizmetler Derneği

tarafından tüm

yapım giderleri

dernek tarafından karşılanacak.

Yapımı işini İLYAPI Mühendisliğin üstendi inşaat alanındaki çalışmalar devam ediyor. Zeminin üzerine, izolasyon malzemelerinin serimi tamamlanarak mühendisler kontrolünde demir bağlama işleminden sonra önümüzdeki günlerde temel atma töreni düzenlenecek.

İçerisinde bir çok birimin yer alacağı ve sosyal amaçlı ünitelerin olacağı külliye şeklindeki bina, Türkiye’nin en seçkin mimarlarından Ali Yılmaz Örnek ve ekibi tarafından Selçuklu ve Osmanlı Mimarisi örnek alınarak külliye şeklinde projelendirilmiş zemin üzerine dört kat olarak yapılacak.

Müftülük Hizmet Binası Yaptırma ve Hayri Hizmetler Derneği Başkanı Ekrem Meral yaptığı açıklamada “Kaymakamımız Dr. Metin Kubilay’ın himaye ve koordinesinde çalışmalarımıza başladık. Dilovası adına başlatmış olduğumuz bu büyük projenin yapımında Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, Belediye Başkanımız Ramazan Ömeroğlu ve Başkan Yardımcımız Hüseyin Öztürk’ün bizlere olan desteğini bu kent adına çok kıymetli buluyoruz.

Yaptığımız çalışmaların her aşamasını, gelir gider durumu tamamen şeffaflık ölçüsü içerisinde Değerli İlçe Kaymakamımız Dr. Metin Kubilay ve değerli paydaşlarımızla anbe an paylaşarak bu hayırlı hizmeti yürütüyoruz ve yürüteceğiz. Bu çalışmalarda bizlere bani olan kıymetli büyüklerimize ve destekçilerimize teşekkür ederiz dedi.