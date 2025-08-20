İLÇE HABERLERİ:
Dilovası Müftülük Hizmet Binası Kaymakam Dr. Metin Kubilay’ın Himayelerinde Yapımına Başlandı

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay’ın himayelerinde yapımına başlanan İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve Gençlik Merkezinin inşaatı temel atma seviyesine geldi.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:37

 İlçenin Mimar Sinan Mahallesi Bilal-i Habeşi Caddesi Şehit Nihat Karataş Stadı yanındaki alan üzerinde 600 m2 lik alan yapılacak bina, 1647 kapalı alana sahip olacak projelendirilmiş. Yapılacak merkez bina, bu amaçla kurulan İlçe Müftülüğü Hizmet Binası Yaptırma ve Hayri Hizmetler Derneği tarafından tüm yapım  giderleri dernek tarafından karşılanacak.

Yapımı işini İLYAPI Mühendisliğin üstendi inşaat alanındaki çalışmalar devam ediyor. Zeminin üzerine, izolasyon malzemelerinin serimi tamamlanarak mühendisler kontrolünde demir bağlama işleminden sonra önümüzdeki günlerde temel atma töreni düzenlenecek.

İçerisinde bir çok birimin yer alacağı  ve sosyal amaçlı ünitelerin olacağı külliye şeklindeki bina,  Türkiye’nin en seçkin mimarlarından Ali Yılmaz Örnek ve ekibi tarafından Selçuklu ve Osmanlı Mimarisi örnek alınarak külliye şeklinde projelendirilmiş zemin üzerine dört kat olarak yapılacak.

Müftülük Hizmet Binası Yaptırma ve Hayri Hizmetler Derneği Başkanı Ekrem Meral yaptığı açıklamada “Kaymakamımız Dr. Metin Kubilay’ın himaye ve koordinesinde çalışmalarımıza başladık. Dilovası adına başlatmış olduğumuz bu büyük projenin yapımında Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, Belediye Başkanımız Ramazan Ömeroğlu ve Başkan Yardımcımız Hüseyin Öztürk’ün bizlere olan desteğini bu kent adına çok kıymetli buluyoruz.

Yaptığımız çalışmaların her aşamasını, gelir gider durumu tamamen şeffaflık ölçüsü içerisinde Değerli İlçe Kaymakamımız Dr. Metin Kubilay ve değerli paydaşlarımızla anbe an paylaşarak bu hayırlı hizmeti yürütüyoruz ve yürüteceğiz. Bu çalışmalarda bizlere bani olan kıymetli büyüklerimize ve destekçilerimize teşekkür ederiz dedi. 

