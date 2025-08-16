ASAYİŞ:
Uyuşturucunun şifresini jandarma çözdü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde takibe takılmamak için uyuşturucuya ‘Eşya' diyen torbacı, jandarmanın ısrarlı takibi neticesinde yakalandı.

Uyuşturucunun şifresini jandarma çözdü

16 Ağustos 2025 Cumartesi 09:42

  Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, A.Ş. isimli şahsın temin ettiği uyuşturucuyu sattığı istihbaratı üzerine Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı narkotik dedektifleri harekete geçti. Uzun süren takibin ardından harekete geçen jandarma narkotik ekipleri A.Ş.'nin evine operasyon düzenledi.  
 
  Uyuşturucuya ‘Eşya' şifresini jandarma çözdü 
  A.Ş.'nin evi ile eklentilerinde yapılan aramada, 1 kilo 916 gram bonzai, 874 gram metamfetamin, 50 gram bonzai ham maddesi, kenevir, av tüfeği, tabanca, iki adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 800 TL para ele geçirildi. Şahsın takibe takılmamak için uyuşturucuya ‘Eşya' dediği öğrenildi.  
  Jandarma narkotik ekiplerinin şifresini çözerek yakaladığı A.Ş. sevk edildiği Gölcük Adliyesi'nde mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.  


Kocaeli'deki orman yangının enerjisi 22.5 saat...
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınının enerjisi 22.5 saat sonra büyük ölçüde düştü.

Haberi Oku