Zeytinoğlu, iç ve dış pazarlarda yaşanan duraklamaya rağmen bu artışın olumlu bir veri olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Yılın geri kalanına ilişkin beklentilerini de paylaşan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği (AB) ile olan ihracatın önemine dikkat çekti. Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 41,5’inin AB’ye yapıldığını, Avrupa kıtasının tamamına baktığımızda ise bu oranın yüzde 57’ye yükseldiğini hatırlatarak, AB'nin hem dünyanın hem de Türkiye'nin en büyük pazarı olduğunu vurguladı.
KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretim endeksini değerlendirdi
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı sanayi üretim endeksini değerlendirdi
Zeytinoğlu, iç ve dış pazarlarda yaşanan duraklamaya rağmen bu artışın olumlu bir veri olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Yılın geri kalanına ilişkin beklentilerini de paylaşan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği (AB) ile olan ihracatın önemine dikkat çekti. Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 41,5’inin AB’ye yapıldığını, Avrupa kıtasının tamamına baktığımızda ise bu oranın yüzde 57’ye yükseldiğini hatırlatarak, AB'nin hem dünyanın hem de Türkiye'nin en büyük pazarı olduğunu vurguladı.