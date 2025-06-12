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KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretim endeksini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı sanayi üretim endeksini değerlendirdi

KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretim endeksini değerlendirdi

12 Haziran 2025 Perşembe 19:10

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “Sanayi üretimi nisan ayında aylık bazda yüzde 3,1 azalırken; yıllık bazda yüzde 3,3 arttı. Genel trendleri görmek açısından yıllık verinin daha değerli olduğunu ve bu sebeple aylık verilere çok fazla yoğunlaşmamamız gerektiğini her zaman dile getiriyoruz. Üretim üzerindeki kur baskısına rağmen, sanayi üretiminde gördüğümüz yıllık bazda bu yüzde 3,3’lük artışı ve sermaye malı üretimindeki yüzde 6,4’lük artışları olumlu değerlendiriyoruz. Sermaye malı bizim için çok değerli. Ayrıca alt kalemlere baktığımızda imalat sanayiinde yüzde 3’lük bir artış var. Taşıyıcı lokomotif olarak da elektrik, gaz ve buhar üretimleri öne çıkıyor. Bu başlıkta aylık bazda yüzde 8,8’lik artış var. Çok ciddi enerji yatırımlarının yapıldığını ve imkanı olan sanayicilerin yeşil enerjiye yatırımlarını artırdığını biliyoruz. Orta ve yüksek teknolojideki artış da değerli” dedi.

Zeytinoğlu, iç ve dış pazarlarda yaşanan duraklamaya rağmen bu artışın olumlu bir veri olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Yılın geri kalanına ilişkin beklentilerini de paylaşan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği (AB) ile olan ihracatın önemine dikkat çekti. Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 41,5’inin AB’ye yapıldığını, Avrupa kıtasının tamamına baktığımızda ise bu oranın yüzde 57’ye yükseldiğini hatırlatarak, AB'nin hem dünyanın hem de Türkiye'nin en büyük pazarı olduğunu vurguladı.

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