KSO’dan Çin’e heyet ziyareti

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) organizasyonunda, üye firmaların rekabet gücünü artırmak ve global pazarda iş ortakları bulmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen yurtdışı heyet ziyaretlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda KSO üyesi 29 kişilik heyet, Hong Kong ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde fuar ziyaretleri gerçekleştirdi.

16 ÜLKE VE BÖLGEDEN 50 BİNE YAKIN ZİYARETÇİ

KSO heyetinin ziyaret çerçevesinde ilk durağı Hong-Kong Ticaret Ataşeliği oldu. Heyet burada Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Dinçer Tatlıoğlu tarafından ağırlandı. KSO heyeti ardından Hong-Kong Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Oda CEO’su Yeung W T Patrick tarafından ağırlanan KSO heyeti, Avrupa Komitesi Başkan Yardımcısı Stratos Pourzitakis ve InvestHK Uluslararası Pazarlar, Konsolosluklar ve Odalar Başkanı Alison Tsui tarafından özellikle Türk şirketleri açısından Hong Kong’da iş kurmanın sunduğu avantajlar ve fırsatlar hakkında bilgilendirildi. Genel hatlarıyla Hong Kong’un Çin Anakarası, ASEAN ülkeleri ve Büyük Körfez Bölgesi ile ekonomik ve kültürel etkileşimdeki benzersiz rolü ele alındı. Heyet tarafından KSO ve ilimizin tanıtıldığı bir sunum da gerçekleştirildi. KSO heyeti ziyaretin ardından, dünyanın birçok yerinden çok sayıda firmayı buluşturan HKTDC Hong Kong Elektrik Elektronik Fuarı’nı ziyaret etti. Fuar, 2025 yılı Bahar edisyonunda 16 farklı ülke ve bölgeden 49 bin 343 ziyaretçi ve 2 bin 525 standlı firmayı ağırladı.



CANTON FUARI’NA ZİYARET

KSO üyelerinin Uzak Doğu’daki bir diğer durağı Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Uluslararası Canton İhraç Ürünleri Fuarı oldu. KSO üyeleri, Çin'de bu yıl 137. kez düzenlenen dünyanın en büyük genel ticaret fuarlarından olan ve yalnız 1. Fazında 30 bin stantlı katılımcı ve 200 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Canton Fuarı’nı ziyaret ederek, Çin’deki en yüksek iş cirosuna sahip fuarda yeni iş birliklerinin de ilk adımlarını atma fırsatı yakaladı.





BAŞKONSOLOS, KSO HEYETİNİ AĞIRLADI

KSO heyeti, Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt ve Ticaret Ataşesi Dilan Can ile de bir araya geldi. Ziyarette, iki ülke arasındaki yatırım imkanları ve fırsatlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Başkonsolos Başkurt, Kocaelili iş insanlarına bölgeyle alakalı bilgi aktardı.



SİNGAPUR TİCARET ATAŞELİĞİ ZİYARETİ

Kocaeli Sanayi Odası heyeti son olarak Singapur Ticaret Müşaviri Mihriban Esin Arslan ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette iki ülke arasınkaki iş fırsatları görüşüldü, Kocaelili iş insanlarına bölgenin tanıtımı yapıldı. Arslan, heyete nazik ziyaret için teşekkürlerini iletti.

ZİYARETTEN MEMNUN KALDILAR

İki büyük fuarda birçok sektöre ilişkin bilgi edinen ve iş görüşmeleri gerçekleştiren KSO heyeti, ziyaretten oldukça memnun kaldı.