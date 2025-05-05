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Basın yayın çalışanı dünya evine girdi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün basın ekibinde yer alan İsmail Yılmaz hayatını Kübra Kaçar ile birleştirdi.

Basın yayın çalışanı dünya evine girdi

05 Mayıs 2025 Pazartesi 15:10

 Gebze Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanı dünya evine girdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün basın ekibinde yer alan İsmail Yılmaz hayatını Kübra Kaçar ile birleştirdi. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün nikah akdini gerçekleştirdiği düğün töreni Rüyam 2 Düğün salonunda yapıldı. Cemile ile Ahmet Kaçar'ın kızları Kübra ile Perihan ve Alaattin (merhum)  Yılmaz'ın oğulları İsmail’i bu mutlu günlerinde akraba ve dostları yalnız bırakmadı. İlçe protokolünün de katılım gösterdiği düğün merasiminde genç çiftin nikahını kıyan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Nikah akdini gerçekleştirdiğimiz belediye personelimiz İsmail Yılmaz ile Kübra Kaçar'ı can-ı gönülden kutluyorum. Rabbim, gençlerimize iki cihan saadeti nasip eylesin; yolları ve bahtları açık olsun” ifadelerini kullandı. Genç çiftin nikah şahidi olan AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya nikah cüzdanını gelin hanıma takdim etti. 
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