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Şampiyon Takım, Şampiyon Oyuncularını Bırakmadı

Erkekler 1. Ligi’nde sezonu şampiyon tamamlayarak Efeler Ligi’ne yükselen Gebze Belediyespor, hem dış transferde hem de iç transferde kararlı adımlar atıyor. Dış transferde ligin sayı kralı Kübalı smaçör Miguel Gutierrez’i kadrosuna katan Gebze temsilcisi, şampiyon kadronun iskeletini de koruma altına aldı.

Şampiyon Takım, Şampiyon Oyuncularını Bırakmadı

23 Temmuz 2025 Çarşamba 10:22

 Antrenör Fikret Ayan yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gebze Belediyespor, iç transferde pasör Kaan Atmaca, libero Metin Durmuş, smaçörler Mustafa Susam ve Kadir Gürkan Uz, orta oyuncular Batuhan Karaca ve Taner Kabakçı ile Serhat Aydın'la yeniden anlaşma sağladı.

Başkan Büyükgöz: “Efeler Ligi'nde de aynı ruhla mücadele edeceğiz”

Şampiyon takımın oyuncularıyla yola devam edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze Belediyespor olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin meyvelerini almaktan gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz sezon kentimize büyük bir sevinç yaşatan takımımızın iskeletini koruyarak Efeler Ligi’nde de aynı birlik ve mücadele ruhuyla sahada olacağız. Gebze’ye yakışır bir sezon için tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Ömer İLGEÇ)

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