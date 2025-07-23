Şampiyon Takım, Şampiyon Oyuncularını Bırakmadı

Başkan Büyükgöz: “Efeler Ligi'nde de aynı ruhla mücadele edeceğiz”
Şampiyon takımın oyuncularıyla yola devam edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze Belediyespor olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin meyvelerini almaktan gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz sezon kentimize büyük bir sevinç yaşatan takımımızın iskeletini koruyarak Efeler Ligi’nde de aynı birlik ve mücadele ruhuyla sahada olacağız. Gebze’ye yakışır bir sezon için tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
(Ömer İLGEÇ)