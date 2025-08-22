6 TBM aynı anda kazı yapacak

Körfezray Metrosu’ndaki tünel kazıları için Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’na getirilen dev köstebeklerin montaj işlemi yapılıyor. İlk etapta 2, ardından da 6 TBM aynı anda tünel kazısı yapacak.

MONTAJ İŞLERİ DEVAM EDİYOR

Kocaeli Körfez-Kartepe arasındaki trafik sorununu çözecek olan Körfezray Metrosu’nda bir süredir önemli gelişmeler yaşanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği metro inşaatında, dev köstebekler olarak bilinen Tünel Açma Makinesi(Tunnel Boring Maching) TBM’den ikisi geçtiğimiz günlerde Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’na getirildi. Dev köstebeklerin montaj çalışmalarında sona gelinirken, kısa süre içinde ilk kazı işleminin başlaması planlanıyor.

OTOGAR’A KADAR KESİNTİSİZ KAZI

TBM’lerin her biri 100 metre uzunluğunda. Toplam ağırlığı 670 ton, genişliği ise 7 metre. Proje kapmasında toplam 6 TBM kullanılacak. Montajı tamamlanacak 2 TBM, ilk etapta İzmit Doğu İstasyonu istikametinde tünel açmaya başlayacak. Sekapark üzerinden Cumhuriyet Parkı İstasyonu’na kadar kazdıktan sonra, Milli İrade Meydanı’na inecekler. Buradan da Otogar İstasyonu’na kadar kesintisiz kazı yapacaklar. Son derece hızlı ilerleyecek iki TBM’nin Otogar’a kadar olan kazı işleminin, Mayıs 2027’ye kadar sürmesi planlanıyor.

SÖKÜP TAKILACAK

İki TBM, Otogar’daki kazıdan sonra sökülecek. Söküp yeniden birleştirilme işlemi 1.5-2 ay sürecek olan TBM’ler, Fındıklı İstasyonu’na taşınacak. Buradan da Kartepe yönündeki son durak olan İzmit Doğu İstasyonu’na doğru kazı işlemi başlayacak. Bu işlemin de 9 ay kadar sürmesi bekleniyor. Yüklenici firma, metronun hızlıca tamamlanması için İzmit Doğu İstasyonu yönündeki kazı işlemi yapılırken, Körfez istikametindeki kazıya da hızlıca başlayacak.

DİĞER 4 TBM DE ÇALIŞACAK

Körfez istikametinde 4 TBM birden devreye alınacak. TBM’lerden ikisi, Derince Millet Bahçesi yönüne tünel açacak. Aynı anda Derince Millet Bahçesi’ne konuşlandırılacak son 2 TBM de Körfez’deki son durak olan Körfez-Petkim İstasyonu’na doğru kazı yapacak. Bu güzergahtaki kazı da 1.5-2 ay içinde başlayacak. Öte yandan, Seka Devlet Hastanesi-Derince Millet Bahçesi arasında tünel açma çalışması bittikten sonra 2 TBM sökülecek, Fındıklı İstasyonu’na getirilerek Otogar yönünde kazı işlemine başlanacak. Böylece, 6 TBM’nin aynı anda tünel kazma işlemini yürütmesi ile birlikte çalışmalar son derece hızlı ve kesintisiz yürütülecek.