Gebze’de Kaldırım İşgallerine Zabıta Müdahalesi

Gebze’de yayaların geçişini engelleyen kaldırım işgallerine karşı belediye zabıta ekipleri geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Özellikle şehir merkezinde yaya güvenliğini olumsuz etkileyen durumların önüne geçmeyi hedefleyen ekipler, Hacıhalil Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi’nde gerçekleştirdikleri denetimlerle örnek bir uygulamaya imza attı.

14 Ağustos 2025 Perşembe 09:35

 Daha önce kaldırım işgali yaptığı tespit edilen iş yerlerine yazılı uyarıda bulunan Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, belirli süre verilmesine rağmen kaldırımların boşaltılmadığını belirledi. Bunun üzerine sahaya çıkan ekipler, yaya geçişine engel teşkil eden her türlü malzemeyi toplayarak depoya kaldırdı.

Rutin Denetimler Sürüyor
Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, bu tür çalışmaların sadece şikâyet üzerine değil, belirli aralıklarla yapılan rutin denetimler kapsamında da gerçekleştirildiğini vurguladı. Yetkililer, kent genelinde kaldırım işgallerinin önlenmesi için düzenli olarak cadde ve sokakların kontrol edildiğini, ihlal tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etti.

“Kaldırımlar Yayalarındır”
Gebze Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yaya güvenliği ve şehir düzeninin korunmasının öncelikli hedefler arasında olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Vatandaşlarımızın güvenli ve rahat bir şekilde kaldırımları kullanabilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kaldırımların amacı dışında kullanılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Tüm esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz.”

Vatandaşlar Memnun
Uygulamadan memnuniyetini dile getiren mahalle sakinleri, kaldırımların asıl amacına uygun kullanılmasının hem güvenlik hem de şehir estetiği açısından önemli olduğunu söyledi. Özellikle yaşlılar ve çocuklu aileler, kaldırımların boş olmasının günlük yaşamda büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün önümüzdeki günlerde de şehir genelinde benzer rutin denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

(Emre KAHRAMAN)

