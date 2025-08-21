GÜNDEM:
Hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobil demir bariyerlerin altına girdi: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobil, hafriyat kamyonu ile çarpıştıktan sonra demir bariyerlerin altına girdi. Otomobil hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı.

21 Ağustos 2025 Perşembe 14:55

Kaza, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 AYH 774 plakalı Opel marka otomobil, C.Ç. idaresindeki 34 BP 2375 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştıktan sonra demir bariyerlere girdi. Otomobil bariyerin altına girerken, araçta bulunan S.A. ile A.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle ulaşımda aksama meydana geldi. Demir bariyerin altına giren aracın kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.
Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.

