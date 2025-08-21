Hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobil demir bariyerlerin altına girdi: 2 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobil, hafriyat kamyonu ile çarpıştıktan sonra demir bariyerlerin altına girdi. Otomobil hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle ulaşımda aksama meydana geldi. Demir bariyerin altına giren aracın kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.
Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA