Zifte bulanmıştı, rehabilitasyon merkezinde yaşama tutundu

8 SAAT SÜREN MÜCADELE
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimi Harun Torun, şunları dile getirdi; “Sokakta ziftli halde bulunan bir sokak köpeğimiz, duyarlı bir vatandaşımız sayesinde Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Biz de 8 saat süren bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşturduk. Kısa bir süre sonra rehabilitasyon tedavilerinin tamamlanmasının akabinde getiren vatandaşımız sahiplenmek istiyor ve bu sayede de güzel bir yuvası olacak.”
ADI ZİFT OLDU
Yapılan tedavinin ardından kendisine ‘Zift’ adı verilen yavru köpek, Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin maskotu olmuş durumda. Burada kısırlaştırma işlemi ve rehabilitasyon tedavilerinin ardından yeni yuvasına uğurlanacak ‘Zift’, sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirecek.
(Emre KAHRAMAN)