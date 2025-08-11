Darıca’ya modern hizmet binası

Darıca Belediyesi’nin yeni Mezarlık Hizmetleri binası açılış için gün sayıyor. Darıca Belediyesi’nin imece usulüyle kendi bütçesi, işçilerinin emeği ve hayırseverlerin katkısıyla yaptırdığı yeni hizmet binası, kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacak. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, içerisinde morg, gasilhane, mescit, abdesthane de bulunan yeni mezarlık hizmet binasında incelemede bulundu. İki katlı olan ve toplamda 640 metrekare alanda hizmet verecek hizmet binası ilçedeki önemli bir ihtiyacı gidermiş olacak.

İHALEYE ÇIKMADAN İMECE USULÜYLE YAPTIK

Başkan Muzaffer Bıyık çok yakında hizmete başlayacak yeni tesisle ilgili yaptığı açıklamada “Bu tesisi Darıcamıza hayırseverlerin katkısı, işçilerimizin emeğiyle kazandırıyoruz. Gebze Ticaret Odamız da morg sisteminin kurulmasında bizlere yardımcı olarak katkıda bulundu. Bu nedenle Oda Başkanımız Abdurrahman Aslantaş’ın şahsında GTO yönetimine teşekkür ediyoruz. Biz bu tesisi ihale yapmadan, imece usulüyle Darıcamıza kazandırdık. Herkesin bu güzel işte bir katkısı var. Modern hizmet binamız Darıca’ya hayırlı olsun” dedi.

VİZYONER BAŞKANIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Yeni hizmet binasının inceleme turunda konuşan GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş ise Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın vizyoner çalışmalarına her zaman destek olacaklarını belirterek, tesisin Darıca’ya hayırlı olmasını diledi. Aslantaş, “Gebze Ticaret Odası asli görevi ticari hayata katkı sunmak olsa da toplumun da bir parçasıdır. Sosyal dokunuşlularla toplumumuza faydalı olmamız gerekiyor. Muzaffer Başkanımızın bizden morgla alakalı talebi olduğunda kayıtsız kalamadık. Hayırseverlerin katkılarıyla yapılan bu işin bir tarafında biz de destek olalım istedik. Darıca halkına ufak da olsa katkımız olduysa bundan mutluluk duyarız. Vizyoner Başkanımızın hizmetlerinde her zaman yanında olacağız” diye konuştu.



(Emre KAHRAMAN)