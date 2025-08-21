Basın Camiasının Acı Kaybı: Kamil Uzunmehmet’e Veda

Gebze’de uzun yıllardır gazetecilik yapan 60 yaşındaki Kamil Uzunmehmet, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Aynı zamanda Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi olan Uzunmehmet’in vefat haberi, cemiyet tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Meslektaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İki çocuk babası olan Kamil Uzunmehmet’in cenazesi, dün ikindi namazını müteakip Gebze Çoban Mustafapaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye meslektaşları, Gebze ve Kocaeli protokolü, spor camiası ile birlikte kalabalık bir topluluk katıldı.