Aslantaş Elektrik'ten Gebzespor’a destek

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, kentin köklü kulüplerinden Gebzespor’a anlamlı bir destek sağladı. Aslantaş, kendi firması Aslantaş Elektrik adına stat içi reklam tabelası satın alarak, bu sezon 2. Lig’de mücadele edecek olan Gebzespor’un yanında olduğunu gösterdi.

Gebzespor’un 2. Lig’de mücadele edeceği yeni sezonda, kentten destek mesajları gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, hem bir spor sevdalısı hem de iş insanı olarak kulübe önemli bir katkıda bulundu. Gebzespor Başkanı Yusuf Öztürk’ü ziyaret edip kendi firması olan Aslantaş Elektrik adına stat içi reklam tabelası satın alarak Gebzespor’a destek sağlayan Aslantaş, Gebzespor’a sahip çıkmanın bir sosyal sorumluluk olduğunu vurguladı. Gebzespor’un yeniden profesyonel liglerde yer almasının ardından başlayan destek kampanyaları çerçevesinde yapılan bu katkı, sadece maddi bir yardım değil, aynı zamanda moral ve motivasyon açısından da takım için önemli bir güç kaynağı oldu.

“GEBZE’NİN ORTAK DEĞERİ”

Aslantaş, yaptığı açıklamada Gebzespor’un yalnızca bir futbol takımı olmadığını, aynı zamanda Gebze’nin ortak değeri ve gençler için bir umut kaynağı olduğunu belirtti. Aslantaş, “Bu şehirde iş yapıyorsak, bu şehirden kazanç sağlıyorsak, o zaman kentin değerlerine sahip çıkmamız gerekir. Gebzespor da bu kentin en önemli değerlerinden biridir. Aslantaş Elektrik olarak, elimizden gelen desteği vermekten gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Stat içi reklam tabelaları, kulübe sezon boyunca önemli bir gelir kaynağı oluştururken, firmalar açısından da hem tanıtım hem de sosyal sorumluluk anlamında olumlu bir görünürlük sağlıyor.

BAŞKAN ÖZTÜRK’TEN TEŞEKKÜR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebzespor Başkanı Yusuf Öztürk, “Kentimizin takımı Gebzespor’u hak ettiği noktaya taşımak adına elimizden geleni yapıyoruz. Bu takım Gebze’nin. Aidiyet duygusunu ön planda tutarak Gebze’nin tüm dinamikleri ile daha sağlam yarınlar hiç de zor değil. Bu anlamda bizi ziyaret etme nezaketi gösteren ve kulübümüze destek olan Abdurrahman Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.



(Ömer İLGEÇ)