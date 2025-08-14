İLÇE HABERLERİ:
Minik eller büyük işler sergiledi

Darıca Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği Yaz Atölyeleri’ne katılan 910 çocuk, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor. Darıcalı minikler yaz boyunca edindikleri becerileri yıl sonu sergisiyle taçlandırırken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sergiyi gezerek çocukları ve ailelerini tebrik etti.

14 Ağustos 2025 Perşembe 11:21

 Darıca Belediyesi, ilçede ikamet eden 910 çocuğun katılımıyla yaz boyunca düzenlediği kursları yıl sonu sergisiyle tamamladı. Mahallelerde bulunan KİGEM’lerde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen takı-toka, amigurumi, bez bebek, basit dikiş, anahtarlık ve makrome gibi atölye çalışmalarıyla çocuklar, hem el becerilerini geliştirdi hem de keyifli bir yaz geçirdi.

BAŞKAN BIYIK SERGİYİ GEZDİ

Yıl sonu sergisinde, çocukların kurslar boyunca ürettikleri birbirinden değerli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Veliler ve vatandaşlar, çocukların el emeği göz nuru çalışmalarını ilgiyle gezerek takdirlerini dile getirdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşi Havva Bıyık ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Takan ile birlikte sergiyi gezerek çocukların birbirinden güzel el emeği ürünlerini inceledi ve aileleriyle hasbihal etti.

ÇOCUKLAR EĞLENEREK BECERİ KAZANIYOR

Sergiyi gezen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Çocuklarımızın yaz tatillerini verimli geçirmeleri, yeni beceriler kazanmaları ve sosyal yönlerini geliştirmeleri bizim için çok değerli. Kurslarımıza katılan tüm evlatlarımızı ve emek veren eğitmenlerimizi tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri ve yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmeleri için kurslarımız devam edecek.”

(Emre KAHRAMAN)

