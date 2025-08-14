Minik eller büyük işler sergiledi

BAŞKAN BIYIK SERGİYİ GEZDİ
Yıl sonu sergisinde, çocukların kurslar boyunca ürettikleri birbirinden değerli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Veliler ve vatandaşlar, çocukların el emeği göz nuru çalışmalarını ilgiyle gezerek takdirlerini dile getirdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşi Havva Bıyık ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Takan ile birlikte sergiyi gezerek çocukların birbirinden güzel el emeği ürünlerini inceledi ve aileleriyle hasbihal etti.
ÇOCUKLAR EĞLENEREK BECERİ KAZANIYOR
Sergiyi gezen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Çocuklarımızın yaz tatillerini verimli geçirmeleri, yeni beceriler kazanmaları ve sosyal yönlerini geliştirmeleri bizim için çok değerli. Kurslarımıza katılan tüm evlatlarımızı ve emek veren eğitmenlerimizi tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri ve yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmeleri için kurslarımız devam edecek.”
(Emre KAHRAMAN)