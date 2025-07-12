E-Okul uygulaması yaygınlaşıyor

CBS İLE DOĞRU OKUL BELİRLEME

E-Okul uygulaması, öğrencilerin adres ve okul bilgilerini Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile entegre ederek, öğrencilerin sözel adreslerine değil, coğrafi konumlarına göre okullarının belirlenmesini sağlıyor. Bu sayede öğrenciler, gerçek konumlarına en uygun okullara yönlendiriliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her ilçeden şube müdürleri, komisyon üyeleri ve bilgi işlem personellerinin katıldığı eğitim toplantısıyla, E-Okul’un bilinçli ve doğru kullanımını destekliyor.

PROJE 12 İLÇEYE YAYILACAK

Şu anda yalnızca İzmit ilçesinde hizmet veren bu uygulamanın, Kocaeli’nin 12 ilçesine yayılması planlanıyor. Böylece tüm ilçe milli eğitim müdürlükleri, bu hizmetten faydalanabilecek. Proje sayesinde öğrenciler, evlerine uzak okullar yerine kendi mahallelerindeki nitelikli okullarda eğitim alma imkânı bulacak.

DİJİTAL KENT VİZYONUNA KATKI

Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile eğitim altyapısını dijitalleştirerek akıllı kent vizyonunu güçlendiriyor. Hem çocukların bulundukları konuma rahat ulaşmasını sağlayan hem de dijital kamu yönetimi yaklaşımına destek veren bu çalışma, Kocaeli’nin erişilebilir ve verimli bir şehir yapısına dönüşümüne katkıda bulunuyor.



(Erkan ERENLER)