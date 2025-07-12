banner1172
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

E-Okul uygulaması yaygınlaşıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin evlerinden okullarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla E-Okul uygulamasının tanıtımı ve bilinçli kullanımına yönelik eğitim toplantısı düzenledi.

E-Okul uygulaması yaygınlaşıyor

12 Temmuz 2025 Cumartesi 11:48

 CBS İLE DOĞRU OKUL BELİRLEME

E-Okul uygulaması, öğrencilerin adres ve okul bilgilerini Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile entegre ederek, öğrencilerin sözel adreslerine değil, coğrafi konumlarına göre okullarının belirlenmesini sağlıyor. Bu sayede öğrenciler, gerçek konumlarına en uygun okullara yönlendiriliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her ilçeden şube müdürleri, komisyon üyeleri ve bilgi işlem personellerinin katıldığı eğitim toplantısıyla, E-Okul’un bilinçli ve doğru kullanımını destekliyor.

 

PROJE 12 İLÇEYE YAYILACAK

Şu anda yalnızca İzmit ilçesinde hizmet veren bu uygulamanın, Kocaeli’nin 12 ilçesine yayılması planlanıyor. Böylece tüm ilçe milli eğitim müdürlükleri, bu hizmetten faydalanabilecek. Proje sayesinde öğrenciler, evlerine uzak okullar yerine kendi mahallelerindeki nitelikli okullarda eğitim alma imkânı bulacak.

 

DİJİTAL KENT VİZYONUNA KATKI

Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile eğitim altyapısını dijitalleştirerek akıllı kent vizyonunu güçlendiriyor. Hem çocukların bulundukları konuma rahat ulaşmasını sağlayan hem de dijital kamu yönetimi yaklaşımına destek veren bu çalışma, Kocaeli’nin erişilebilir ve verimli bir şehir yapısına dönüşümüne katkıda bulunuyor.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ailelere beslenme eğitimi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ailelere beslenme...
Deprem bölgesi öğretmenlerine afet eğitimi Deprem bölgesi öğretmenlerine afet eğitimi
Büyükşehir’den emniyet personeline deprem eğitimi Büyükşehir’den emniyet personeline deprem eğitimi
Büyükşehir'den bütçe eğitimi Büyükşehir'den bütçe eğitimi
Büyükşehir’den teknik personele yazılım eğitimi Büyükşehir’den teknik personele yazılım eğitimi
Gebze’de Mesleki Eğitim Tanıtım ve İstihdam Fuarı Açıldı Gebze’de Mesleki Eğitim Tanıtım ve İstihdam...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ailelere...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımı...

Haberi Oku