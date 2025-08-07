Darıca’da Mavi Vatan seferberliği

Darıca Belediyesi çevre duyarlılığını artırmak amacıyla örnek bir çalışmaya daha imza attı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kaymakam Yaşar Dönmez’in katılımıyla Balyanoz Koyu’nda deniz temizliği gerçekleştirildi. Denizden çıkarılan atıklar geri dönüşüme kazandırılırken Başkan Muzaffer Bıyık, “Mavi vatana sahip çıkmak hepimizin görevi” diye konuştu.

Darıca’da çevre duyarlılığına örnek bir etkinlik düzenlendi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Bayramoğlu Balyanoz Koyu’nda gerçekleştirilen deniz temizliği çalışmasına katılarak çevre bilinci adına önemli bir farkındalık oluşturdu. Darıca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Bayramoğlu Yelken Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasında denizden çıkarılan atıklar, çevre kirliliğinin boyutlarını gözler önüne serdi. Özellikle otomobil lastikleri, plastik şişeler, evsel atıklar ve metal parçalar dikkat çekerken, gönüllüler ve belediye ekipleri atıkların toplanmasına büyük katkı sağladı.

MAVİ VATANA SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİ

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çevre temizliğinin sadece bir günlük değil, sürekli bir sorumluluk olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada gördüğümüz manzara hepimize önemli bir ders niteliğindedir. Denize atılan her atık, sadece doğayı değil, geleceğimizi de kirletiyor. Çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmak istiyorsak, bugünden sorumluluk almalı ve doğamıza sahip çıkmalıyız. Denizlerimiz bizim mavi vatanımız. Dolayısıyla mavi vatanımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu ve görevidir. Darıca Belediyesi olarak Sıfır Atık hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez de etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, çevre duyarlılığının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Yapılan temizlik çalışması çevredeki vatandaşlardan da takdir toplarken, benzer etkinliklerin farklı bölgelerde de devam edeceği bildirildi.



(Ömer İLGEÇ)