Darıca’da Mavi Vatan seferberliği

MAVİ VATANA SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİ
Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çevre temizliğinin sadece bir günlük değil, sürekli bir sorumluluk olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada gördüğümüz manzara hepimize önemli bir ders niteliğindedir. Denize atılan her atık, sadece doğayı değil, geleceğimizi de kirletiyor. Çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmak istiyorsak, bugünden sorumluluk almalı ve doğamıza sahip çıkmalıyız. Denizlerimiz bizim mavi vatanımız. Dolayısıyla mavi vatanımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu ve görevidir. Darıca Belediyesi olarak Sıfır Atık hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez de etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, çevre duyarlılığının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Yapılan temizlik çalışması çevredeki vatandaşlardan da takdir toplarken, benzer etkinliklerin farklı bölgelerde de devam edeceği bildirildi.
(Ömer İLGEÇ)