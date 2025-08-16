ASAYİŞ:
963 personel, 16 hava aracı ile Karamürsel'deki yangına büyük seferberlik

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. 963 personel, 16 hava aracı ile söndürme çalışmaları sürürken, şiddetli rüzgar ekiplerin işini zorlaştırıyor.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 12:31

 Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dün saat 12.30 sıralarında Akçat ve Suludere mevkilerindeki çıkan orman yangını devam ediyor. Yangının enerjisi büyük ölçüde düşerken, şiddetli rüzgar sebebiyle alevlerin söndürülmesinde güçlük çekiliyor. Yangın, 24. saatine girerken, çevre illerden de gelen takviye ekiplerle havadan ve karadan çalışmalar sürüyor, yangının köylere girmesi engelleniyor. Söndürme çalışmalarına toplam; 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinası, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak, 2 ambulans ve 4 UMKE aracı sahada çalışmalara destek veriyor. Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla bölgede mobil baz istasyonu konuşlandırıldı. 
  Bölgede itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri ile sivil toplum kuruluşları çalışmalarına devam ediyor. 


İHA
Kocaeli'deki orman yangının enerjisi 22.5 saat...
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınının enerjisi 22.5 saat sonra büyük ölçüde düştü.

