Darıcalı gençler rakip tanımıyor

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün yıldız sporcuları şampiyonalarda durdurulamıyor. Hafta sonu Darıcalı sporcular Atletizm ve Karate’de toplamda 11 madalyanın daha sahibi oldu.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (DARES), Atletizm ve Karate branşlarında madalyaları toplamaya devam ediyor. DARES'li sporcular, hafta sonu yapılan şampiyonalarda kentimizin gururu oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu’nun U-14 Bölge Şampiyonası İzmit Atletizm pistinde gerçekleştirildi. DARES, Bölge şampiyonasında takımlar klasmanında zirvenin tek sahibi olurken, sporcularımız ferdi kategorilerde 5 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz madalya elde etti.

KARATE’DE 4 MADALYA DAHA

DARES, Karate’de fırtına gibi esiyor. Türkiye Karate Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan ve Türkiye Şampiyonası öncesi puan sıralamasını belirleyen Premier Lig’in 3.etabı Manisa’da merhum Murat Eşsiz adında düzenlendi. 3 gün süren şampiyonada tatamiye çıkan Karatecilerimiz 1 Altın, 1 Gümüş, 2 de bronz madalya kazandı. Sporcularımızdan Kerem Yeray birinci olurken, Eren Yeray ikinci, Ali Yasin Özmen ve Muhammet Emin Akçay da bronz madalyanın sahibi oldu.

DARES TÜRKİYE’NİN GÖZBEBEĞİ, KOCAELİ’NİN YÜZ AKI

Genç karateci ve atletlerin başarılarından dolayı kendilerini tebrik eden, antrenörlerini ve kulüp yönetimini kutlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sporla yükselen Darıca’nın her alanda başarılarıyla göz doldurduğunu ifade etti. 14 branşta faaliyet gösteren Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün özellikle Atletizm ve Karate’de Türkiye’nin göz bebeği, Kocaeli’nin yüz akı olduğunu kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, Kulüp Başkanı Enver Demirci, antrenörler ve tüm sporcuları kutladı.



(Erkan ERENLER)