Darıcalı gençler rakip tanımıyor

KARATE’DE 4 MADALYA DAHA
DARES, Karate’de fırtına gibi esiyor. Türkiye Karate Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan ve Türkiye Şampiyonası öncesi puan sıralamasını belirleyen Premier Lig’in 3.etabı Manisa’da merhum Murat Eşsiz adında düzenlendi. 3 gün süren şampiyonada tatamiye çıkan Karatecilerimiz 1 Altın, 1 Gümüş, 2 de bronz madalya kazandı. Sporcularımızdan Kerem Yeray birinci olurken, Eren Yeray ikinci, Ali Yasin Özmen ve Muhammet Emin Akçay da bronz madalyanın sahibi oldu.
DARES TÜRKİYE’NİN GÖZBEBEĞİ, KOCAELİ’NİN YÜZ AKI
Genç karateci ve atletlerin başarılarından dolayı kendilerini tebrik eden, antrenörlerini ve kulüp yönetimini kutlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sporla yükselen Darıca’nın her alanda başarılarıyla göz doldurduğunu ifade etti. 14 branşta faaliyet gösteren Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün özellikle Atletizm ve Karate’de Türkiye’nin göz bebeği, Kocaeli’nin yüz akı olduğunu kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, Kulüp Başkanı Enver Demirci, antrenörler ve tüm sporcuları kutladı.
(Erkan ERENLER)