EKONOMİ:
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TÜİK Mart rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Mart ayı enflasyon rakamlarını bugün (3 Nisan 2025) saat 10:00 itibarıyla kamuoyuna duyurdu. Yayınlanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 oranında yükselirken, yıllık enflasyon oranı ise %38,10 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK Mart rakamlarını açıkladı

03 Nisan 2025 Perşembe 10:18

 Şubat Ayı Rakamlarına Yakın Bir Seyir İzledi

TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı enflasyon verileri, aylık bazda %2,27 ve yıllık bazda %39,05 seviyesindeydi. Mart ayı sonuçları, aylık enflasyonda hafif bir artış olduğunu gösterirken, yıllık enflasyonun düşüş eğilimini sürdürdüğü gözlemlendi.

ENAG'dan Farklı Enflasyon Oranları

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da Mart ayına ilişkin kendi enflasyon tahminlerini açıkladı. ENAG'ın verilerine göre, Mart ayında tüketici fiyatları aylık %3,91 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon ise %75,20 olarak hesaplandı. TÜİK ve ENAG'ın sunduğu veriler arasındaki belirgin farklılık dikkat çekti.

Haberleşme Sektörü Fiyat Artışında Lider

TÜİK'in detaylı verilerine göre, Mart ayında ana harcama grupları arasında en yüksek aylık fiyat artışı %6,77 ile haberleşme sektöründe yaşandı. Bu sektörü, %5,38'lik artışla gıda ve alkolsüz içecekler grubu ve %4,59'luk artışla çeşitli mal ve hizmetler grubu takip etti.

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