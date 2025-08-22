GENEL:
Son 6 yılda 897 camiye boya desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve huzurlu ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için camilere yönelik desteğini sürdürüyor. Bu bağlamda son 6 yılda kent genelinde toplam 897 camiye boya malzemesi desteği sağlandı.

22 Ağustos 2025 Cuma 15:07

 CAMİ BAKIMINDA BÜYÜKŞEHİR ELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla 2019 yılından bu yana Kocaeli’nin dört bir yanındaki camilere boya yardımı yapıldı. Sadece malzeme değil, bazı camilerin boyanmasında işçilik desteği de verildi. Büyükşehir Belediyesi böylece camilerin hem dış cephe hem iç mekân estetiğine katkı sundu.

KIRSALA ÖZEL ÖNCELİK

Özellikle kırsal mahallelerde yer alan camiler bu destekten öncelikli olarak faydalanıyor. Geniş kapsamlı bu hizmet sayesinde vatandaşlar, daha temiz, düzenli ve göze hitap eden ibadethanelerde gönül rahatlığıyla ibadet etme imkânı buluyor.

VATANDAŞTAN TAKDİR TOPLUYOR

Camilerin fiziki koşullarının iyileştirilmesi hem mahalle sakinlerinden hem de cemaatten takdir topluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin camilere yönelik bu yaklaşımı, sosyal belediyecilik anlayışının bir yansıması olarak öne çıkıyor.


