Ünlü belgeselci İsmail Kahraman'dan 17 Ağustos belgeseli: “Depreme hazırlık hayat kurtarır”

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Danışma Kurulu Başkan Vekili, Avrasya Gazeteciler Derneği Genel Başkanı ve ünlü belgeselci İsmail Kahraman, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yıldönümü dolayısıyla bilgilendirici bir belgesel serisi hazırladı.

Belgeselde Türkiye’nin dünyanın en etkin deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunduğunu hatırlatan Kahraman, “Yurdumuzun yüzde 92’si deprem bölgeleri içinde, nüfusumuzun yüzde 95’i ise deprem tehlikesi altında yaşıyor” ifadelerine yer verdi.

Geçmişte yaşanan yıkıcı depremlerin gelecekte de tekrar edebileceğini vurgulanan belgeselde, “Hazırlıklarımızı yapmazsak büyük bir can ve mal kaybıyla karşılaşacağımız kaçınılmaz bir gerçektir” uyarısında bulunuldu.

6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte toplumda deprem gerçekliğine ilişkin farkındalığın yeniden arttığı belirtilen belgeselde, “Depremi iyi anlamak ve sonuçlarını kavramak için dünyada ve Türkiye’de yaşanmış depremleri hatırlamalı ve ibret almalıyız” çağrısında bulunuldu.

Her yıl dünyada 500 bin deprem oluyor

Belgeselde yer alan bilgilere göre, dünya üzerinde her yıl yaklaşık 500 bin deprem meydana geliyor. Bunların yalnızca 100 bini hissedilebiliyor, 100’e yakını ise hasar verebilecek büyüklüğe ulaşıyor. Dünyanın kaydedilen en büyük depremi 22 Mayıs 1960’ta Şili’de yaşandı. 9,5 büyüklüğündeki depremde 1.655 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi evsiz kaldı.

Kahraman’ın hazırladığı belgesel serisinde, geçmiş depremlere ait arşiv görüntüleri ile deprem öncesi hazırlık ve bilinçlenmenin önemine vurgu yapan bilgilendirici içeriklere yer veriliyor.