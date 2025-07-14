GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI Ülkemize, milletimize, demokrasimize, aydınlık geleceğimize kastetmek isteyenlere karşı 15 Temmuz gecesinde üstün bir cesaret örneği göstererek; kararlı ve dik duruşuyla meydanları doldurarak tarih yazan milletimizin destansı mücadelesinin 9. Yıl dönümündeyiz.

14 Temmuz 2025 Pazartesi 15:58