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GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI

Ülkemize, milletimize, demokrasimize, aydınlık geleceğimize kastetmek isteyenlere karşı 15 Temmuz gecesinde üstün bir cesaret örneği göstererek; kararlı ve dik duruşuyla meydanları doldurarak tarih yazan milletimizin destansı mücadelesinin 9. Yıl dönümündeyiz.

GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ'IN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI

14 Temmuz 2025 Pazartesi 15:58

15 Temmuz’da ülkemiz, tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşadı. FETÖ ve iş birlikçileri tarafından ülkemiz alçakça bir darbe girişimine maruz kaldı. Devletin birimlerine sızan hainler, silahlarını vatanına karşı kullanmaktan asla çekinmediler. Ancak milletimiz; topyekün, kutlu ecdadımızın iradesiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu kararlı duruşla, hain darbe girişimini geri püskürtmüştür. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz öncülüğünde Gebze Ticaret Odası olarak darbe girişimini öğrendiğimiz ilk andan itibaren bizler de; tüm yönetimimiz, üyelerimiz, paydaş kurumlarımız ile birlikte milletimizin iradesine darbe vurmaya çalışanların karşısında olduk. 15 Temmuz gecesi tanklara ve uçaklara göğsünü siper eden milletimiz istiklalinden ve istikbalinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, 15 Temmuz’da bu kutsal vatan için canını veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.
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