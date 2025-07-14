Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, 15 Temmuz’da bu kutsal vatan için canını veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.
GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI
Ülkemize, milletimize, demokrasimize, aydınlık geleceğimize kastetmek isteyenlere karşı 15 Temmuz gecesinde üstün bir cesaret örneği göstererek; kararlı ve dik duruşuyla meydanları doldurarak tarih yazan milletimizin destansı mücadelesinin 9. Yıl dönümündeyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, 15 Temmuz’da bu kutsal vatan için canını veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.