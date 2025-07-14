Büyükşehir Dijikültür’de ilk yayın 15 Temmuz’a ayrıldı

Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini duyurduğu instagram (kocaeli kultursanat) sayfası üzerinden yeni bir tanıtım uygulaması başlattı. Yapay zeka ürünü olan DijiKültür’de ilk yayın, Büyükşehir’in hain darbe girişiminin 1. yıldönümünden bu yana her yıl düzenli olarak organize ettiği ve birlik beraberliğin direniş ruhuyla yeniden can bulan 15 Temmuz etkinliklerine ayrıldı.

DOĞRU VE TARAFSIZ BİLGİ AKTARACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini duyurduğu instagram sayfası üzerinden yeni bir tanıtım uygulaması başlattı. Bu kapsamda “Büyükşehir DijiKültür” geçtiğimiz hafta ilk haberi ile yayın hayatına başladı.

Yapay zeka ürünü olan DijiKültür, Kocaeli’ndeki kültür ve sanatın yeni çağ muhabirlerini de medya dünyasına kazandırmış oldu. Sanal muhabirler bundan böyle şehirde olup biteni Kocaeliler için soracak, araştıracak ve yorumlarıyla Kocaeli halkına doğru ve tarafsız bilgiyi aktaracak.

İLK YAYIN 15 TEMMUZ’A AYRILDI

Kocaeli Kültür Sanat takipçileri tarafından ilgi gören DijiKültür ilk yayınını ise Türk tarihinin direniş destanlarından biri olan anlamlı bir olaya ayırdı. 15 Temmuz hain darbe girişimin 9. yıldönümü ilk yayının konusu oldu. Sanal muhabirler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin darbe girişimin yıldönümlerine gösterdiği özen ve bu kapsamda gerçekleştirdiği organizasyonlara dikkat çekerek, beğenilerini dile getirdi.

PODCAST UYGULAMASINA VERİ OLARAK YÜKLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılından bu yana “15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü” kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikler podcast uygulamasına veri olarak yüklendi. Yüklenen verileri inceleyen yapay zeka, Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak organize ettiği 15 Temmuz anma törenlerini iki muhabirin karşılık yorumlaması şeklinde sundu. Doğru analiz ve TV haber programı tadında verileri yorumlayan iki muhabirin Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Temmuz organizasyonlarına yönelik beğenisi ise dikkat çekti.

“AKTİF BİR SAHİPLENME VAR

Dijikültür muhabirleri yayında, düzenlenen etkinliklerin milli şuur üzerindeki önemine dikkat çekerek, “Bu etkinlikler Kocaeli’nde adeta bir gelenek haline gelmiş. Bu da hafızayı diri tutmaya büyük katkı sağlıyor. Etkinliklerinin çeşitliliği ise her kesimden vatandaşın ilgisini çekiyor. Aktif bir sahiplenme var. Birlik ve beraberliğin mesajını veriyor” şeklinde yorumlarını dile getirdi.

“BİR YASİN DE SEN OKU” ETKİNLİĞİNE ÖVGÜ

Öte yandan yayında muhabirler 9 yıldır devam ettirilen “Bir Yasin De Sen Oku Duaya Davet” çağrısına yönelik hayranlıklarını dile getirdi. Vatandaşların çağrı kapsamında şehitler için yasin-i şerif okudukları hatırlatılarak, “Bu yıl 377 bin 210 gibi muazzam bir rakamla yasin-i şerif okunarak şehitlerimizin ruhuna gönderilmiş. Bu katılım da şehitlerin anma biçimini ne kadar içselleştirildiğini gösteriyor. Burada etkinliklere yönelik bireysel katkıyı da görüyoruz” denildi.

BU YILKİ ANMA TÖRENİ İLGİLİ BİLGİ VERDİLER

Sanal muhabirler yorum analizinin sonunda Büyükşehir Belediyesi’nin bu yılki anma törenlerinde gerçekleştireceği programla ilgili bilgi aktardı. Yayında, 15 Temmuz’un 9. yıldönümünde “Kardan Aydınlık” temalı özel programla direniş ruhunun yeniden yaşatılacağı ifade edildi. İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek etkinliklerin Yeni Cuma Camii’nde sabah namazı ile başlayacağı ve gece yarısı salalarıyla sona ereceği de duyuruldu.

DİJİKÜLTÜR İLK YAYINI İLE SES GETİRDİ

Öte yandan Dijikültür ilk yayını ile ses getirdi. Yayın Kocaeli kültür sanat instagram takipçileri tarafından ilgi gördü. Bu yayınlar Büyükşehir Belediyesi’nin bundan sonraki etkinliklerinde de sıklıkla gerçekleştirilecek. Özellikle Büyükşehir Belediyesi’nin yine kentin tüm dinamikleri tarafından sahiplenilen Kocaeli Kitap Fuarı ile ilgili Dijikültür yorumları şimdiden merakla beklenme başlandı.