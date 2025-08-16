GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

En mutlu ‘Evet’ler bu salonda yankılanıyor

Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., Taze Kruvasan&Kahve ile Karamürsel’de hem kafe keyfi hem de şık ve işlevsel bir davet salonu hizmeti sunarak bölgenin önemli bir ihtiyacını karşıladı. En özel anlara ev sahipliği yapan Taze Davet Salonu, yarının mutlu çiftlerinin ilk durağı oluyor.

En mutlu ‘Evet'ler bu salonda yankılanıyor

16 Ağustos 2025 Cumartesi 09:39

 ANTİKKAPI’DAN KARAMÜRSEL’E YENİ HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Antikkapı A.Ş., kaliteli lezzetleri ile hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Antikkapı, Kocaeli’nin dört bir yanında restoran ve kafeleri işletirken bu kez yeni bir hizmeti hayata geçirerek önemli bir ihtiyaca çözüm sundu. Karamürsel’de bulunan Taze Kruvasan&Kahve, davet salonu ile yeni bir yolculuğa adım atan çiftlerin özel günlerine ev sahipliği yaparak kısa sürede yoğun ilgi gördü.

 

TAZE KRUVASAN&KAHVE’DEN DAVET SALONUNA

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de kahve keyfinin gözde mekânı haline gelen Taze Kruvasan&Kahve ile Karamürsel’de de vatandaşlara günlük kahve keyfi ile kafe hizmeti sunarken aynı zamanda özel günlerine de eşlik ediyor. Nikah, nişan, söz ve isteme gibi özel etkinliklere ev sahipliği yapan Taze Davet, şık ve konforlu tasarımı ile bölgeye değer katıyor.

 

KARAMÜRSEL’İN SALON İHTİYACINI KARŞILIYOR

İç mekânda minimum 50, maksimum 100 kişilik kapasitesiyle butik davetlere uygun olan salon, dış alanıyla birlikte toplamda 250 kişiye kadar misafir ağırlayabiliyor. Böylece Karamürsel’in uzun süredir ihtiyaç duyduğu toplu davet alanı hayata geçerken, şık atmosferi ve işlevsel yapısıyla dikkat çeken Taze Davet, özel günleri unutulmaz anlara dönüştürmek isteyenlerin yeni tercihi haline geldi.

 

REZERVASYONLAR ALTINKEMER SALONU’NDA

Karamürsel’in sosyal yaşamına değer katan yeni davet salonu için rezervasyonlar, her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Karamürsel Altınkemer Düğün Salonu’ndan alınıyor. En özel anlara ev sahipliği yapan Taze Davet Salonu, yarının mutlu çiftlerinin ilk durağı oluyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cedit’te değişim, “Gece ve Gündüz” gibi Cedit’te değişim, “Gece ve Gündüz” gibi
Kartepe Evleri projesinde ilk kazma vuruluyor Kartepe Evleri projesinde ilk kazma vuruluyor
Büyükşehirden Sahillere Temizlik Büyükşehirden Sahillere Temizlik
Büyükşehir A Takımının Seka Tüneli Hizmeti Büyükşehir A Takımının Seka Tüneli Hizmeti
İstanbul’da Su Kaçağı Sorunlarına Kesin Çözüm: İstanbul Su Kaçağı Bulma Hizmetinizde! İstanbul’da Su Kaçağı Sorunlarına Kesin Çözüm:...
Savenis.com, İnegöl Mobilya Kalitesini Modern Dokunuşla Sunuyor Savenis.com, İnegöl Mobilya Kalitesini Modern Dokunuşla...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Cedit’te değişim, “Gece ve Gündüz”...
Kocaeli’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde aradan geçen 3 yılda yaşanan değişim havadan görüntülendi....

Haberi Oku